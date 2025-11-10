Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "Tengo contrato y tengo ganas de seguir en Colón"

Ezequiel Medrán volvió a manifestar su deseo de continuar en Colón y reveló: "Todas las agrupaciones mostraron interés en conocer mi proyecto".

10 de noviembre 2025 · 09:51hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán, actual entrenador de Colón, habló con Adriel Driussi sobre el futuro inmediato del club, en medio del receso y del proceso electoral que definirá a las nuevas autoridades.

El plan de Medrán para la vuelta a las prácticas de Colón

“Estamos trabajando durante el mes con parte del plantel y luego licenciamos. Un grupo volverá el 17 de noviembre y otro el 24. Ya pensamos en lo que viene”, explicó el DT, quien remarcó que el cuerpo técnico continúa planificando el próximo año.

LEER MÁS: Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Consultado sobre el armado del equipo, reveló que el trabajo ya empezó: “Tenemos unos 55 nombres analizados, cinco por puesto. Algunas opciones son posibles, otras no, pero Colón sigue siendo un nombre fuerte en el mercado”.

Medrán confirmó que ya mantuvo contactos con las listas que competirán en las elecciones. “Me reuní con dos agrupaciones y con otra hablé por teléfono. Todas mostraron interés en conocer mi proyecto. Les conté lo que vivimos y lo que necesitamos para armar un equipo competitivo”, señaló.

Qué dijo Medrán sobre su situación en Colón

Respecto de su continuidad, fue claro: “Tengo contrato y tengo ganas. Pero también quiero escuchar qué proponen las nuevas autoridades. Colón necesita un trabajo serio, con coherencia y un compromiso total para volver al lugar que merece”.

Sobre el tipo de futbolista que busca, el técnico no dudó: “Prefiero jugadores con hambre, con actualidad, más allá del apellido. Gente que se identifique con el club, que entienda la categoría y compita en cada pelota. Después, si tienen jerarquía, mejor. Pero lo primero es el compromiso”.

LEER MÁS: Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Medrán también destacó la importancia del equilibrio dentro de un plantel: “El torneo de la Primera Nacional es muy físico, con muchos viajes. Necesitamos una mezcla justa de experiencia y juventud, jugadores que sepan cuándo jugar y cuándo pelear. Colón debe ser un equipo sólido, confiable y con identidad”.

Por último, dejó una reflexión sobre lo que viene: “Colón tiene todo para volver a ser protagonista. Pero hay que trabajar con claridad, con roles definidos y una misma dirección. Lo importante es que todos empujemos hacia el mismo lado. Esa es la base para recuperar la alegría del hincha”.

