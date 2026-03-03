El parate del fútbol argentino le dio aire a Colón en medio de las lesiones de Lago, Godoy y Marciori

Antes de medirse con Acassuso, Colón pone el foco en Lago, Godoy y Marciori, mientras el resto pule detalles en el predio 4 de junio.

El receso forzado terminó siendo un aliado inesperado para Colón . En un plantel golpeado por lesiones musculares, el parate le otorgó tiempo biológico y margen de recuperación a futbolistas determinantes de cara al duelo del sábado 14 de marzo, a las 20, frente a Acassuso.

Ignacio Lago arrastra una molestia muscular, pero el extremo llegaría en condiciones si responde favorablemente a las cargas progresivas de la semana. Su velocidad y desequilibrio en el uno contra uno son piezas estructurales en el andamiaje ofensivo rojinegro, por lo que su presencia es clave.

Distinto es el panorama de Matías Godoy, quien sufrió un golpe en un entrenamiento y, según pudo saber UNO Santa Fe, el cuadro sería compatible con una ruptura fibrilar. En tanto, de Julián Marciori no hubo parte médico oficial, aunque todo indica que se trataría de un leve desgarro. Dos jugadores que hoy transitan la enfermería sabalera y ponen foco en su recuperación, todavía es muy pronto para saber si tienen posibilidades de llegar al partido del sábado 14.

LEER MÁS: Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Colón?

Planificación y calendario

El plantel volvió este lunes a las prácticas tras el empate ante Ferro y trabajará hasta el viernes por la mañana en el predio 4 de Junio. No está definido si habrá práctica el sábado, mientras que el domingo será jornada de descanso antes de retomar el lunes.

La medida de fuerza que generó malestar en buena parte de la hinchada terminó ofreciendo un beneficio concreto: tiempo. En un contexto donde la densidad de partidos suele atentar contra la recuperación muscular, Colón encontró en el parate una oportunidad para recomponer piezas y sostener su estructura competitiva.