Alarmante seguidilla en Santa Fe: dos ataques de perros pitbull en 24 horas dejaron tres personas hospitalizadas

El hecho más grave ocurrió en un domicilio de barrio Sur, donde un joven de 24 años mató a puñaladas a la mascota familiar para salvar a su madre, sufriendo una herida de arma blanca en el tórax. La mujer debió ser operada de urgencia en el Hospital Cullen. En tanto, un nene de 9 años resultó herido en la Costanera Oeste.

Sucesión de ataques de perros raza pitbull en Santa Fe: del nene herido en la Costanera a una cirugía de urgencia en el Cullen. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Una preocupante sucesión de episodios vinculados a la tenencia de perros de razas potencialmente peligrosas encendió las alarmas en la capital provincial. En tan solo 24 horas, dos violentos ataques de perros raza pitbull demandaron la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y de los servicios de salud, dejando como saldo tres personas con heridas de diversa consideración.

El primer suceso se registró la tarde del domingo en la Costanera Oeste, donde un niño de 9 años fue mordido en uno de sus brazos mientras caminaba junto a sus familiares. El segundo y más dramático episodio tuvo lugar la tarde de este lunes 2 de noviembre en el interior de una vivienda de barrio Sur, con desenlace sangriento dentro del seno familiar.

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Para detener el feroz ataque sobre su madre, el joven de 24 años debió utilizar un cuchillo con el que mató al animal. En medio del forcejeo terminó sufriendo una herida de arma blanca en la zona torácica. Ambos están internados en el Hospital Cullen.

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Ataque en barrio Sur: intervención desesperada y cirugía en el Cullen

Alrededor de las 18:00 horas del lunes, en una propiedad ubicada sobre Avenida Juan José Paso al 3100 (entre Urquiza y Francia), un perro pitbull atacó sin motivo aparente a su propia dueña, una mujer de 39 años identificada por sus iniciales como M. S.

El animal abalanzó su contextura física sobre la mujer, provocándole múltiples heridas desgarrantes en los brazos y las piernas. Ante los gritos de auxilio, su hijo de 24 años, F. B., intervino para apartar a la mascota. Al no poder lograrlo con la fuerza física, tomó un cuchillo de cocina y le asestó varias estocadas al perro hasta causarle la muerte. En la desesperada maniobra de rescate, el joven sufrió un corte punzante en el tórax.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores, unidades de Orden Público y agentes de la Brigada Ecológica arribaron a la escena junto a un médico veterinario policial para certificar la muerte del animal y asegurar la zona.

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Estado de salud de los heridos e intervención del MPA

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Dr. José María Cullen:

La madre (M. S., 39 años): ingresó con lesiones graves en los miembros superiores e inferiores. Fue derivada de inmediato al quirófano central, donde fue intervenida quirúrgicamente. Permanece internada en observación.

El hijo (F. B., 24 años): recibió curaciones y asistencia médica por la herida de arma blanca en la región torácica. Su cuadro evoluciona bajo monitoreo facultativo.

Las actuaciones por lo ocurrido en Avenida J.J. Paso al 3.100 fueron remitidas al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la confección de informes médicos detallados y las pericias correspondientes a cargo de la PDI.