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¿Qué necesita Tottenham de Romero para no descender en la Premier League?

Tottenham de Cristian Romero afrontará la última fecha de la Premier League con la permanencia en juego

20 de mayo 2026 · 17:09hs
¿Qué necesita Tottenham de Romero para no descender en la Premier League?

Tottenham de Cristian Romero afrontará la última fecha de la Premier League con la permanencia en juego. Los Spurs recibirán a Everton, mientras que West Ham se medirá ante Leeds en una definición cargada de tensión.

Tensión por no descender en la Premier League

El equipo del defensor argentino depende de sí mismo para mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés. La cuenta es simple: si el Tottenham derrota al Everton, asegurará su continuidad en la Premier League sin importar lo que suceda en el partido entre el West Ham y el Leeds.

Incluso existe un escenario insólito contemplado por la diferencia de gol. Si Tottenham empata y West Ham vence a Leeds por una diferencia de hasta 11 goles, los Spurs seguirán en Primera. Solo una improbable goleada de los "Hammers" por 12 o más goles provocaría el descenso del conjunto del norte londinense.

Si Tottenham empata ante Everton y West Ham no gana, el equipo de Cristian Romero también conservará la categoría. En cambio, si los Spurs empatan y West Ham se impone por una diferencia suficiente para revertir la diferencia de goles, serán ellos quienes caigan al Championship.

La derrota frente a Everton complicaría seriamente el panorama. En ese caso, Tottenham se salvará si West Ham también pierde o empata ante Leeds. Si los Hammers ganan, el club del Cuti Romero descenderá.

Tottenham Premier League Everton
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