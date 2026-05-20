Controles bajo la lupa: Poletti defendió los operativos y negó una "ola de violencia" contra los inspectores

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , salió a defender los operativos municipales tras los incidentes registrados en la Plaza del Soldado y en la esquina de Mendoza y 9 de Julio . Desde el Ejecutivo local ratificaron la firmeza en los controles y llevaron tranquilidad respecto de la seguridad de los agentes .

Los episodios que motivaron el pronunciamiento oficial fueron dos. El primero ocurrió en inmediaciones de la Plaza del Soldado , donde un conductor que realizaba viajes mediante una aplicación de transporte sufrió una descompensación durante un control municipal y debió ser internado. Desde el Municipio señalaron que el vehículo presentaba diversas irregularidades: licencia profesional vencida , falta de revisión técnica y ausencia de habilitación para el traslado de pasajeros. El segundo hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y 9 de Julio , donde una inspectora fue agredida físicamente durante un operativo vehicular .

La palabra del intendente

Poletti aclaró que respecto al caso de la Plaza del Soldado no se dictó un sumario administrativo estricto, sino que se abrió una investigación interna para reconstruir el procedimiento. "Más que un sumario, hay una investigación en curso para reconstruir el procedimiento, los horarios y cómo se atendió a la persona. Queremos saber si se llamó a la ambulancia a tiempo y cuánto demoró. Realmente nos solidarizamos con la familia, ya hubo contacto telefónico con la esposa y sigo el estado de salud del paciente diariamente con el director del hospital", afirmó el mandatario.

Sin embargo, diferenció las variables del caso: "Por un lado está un control donde había irregularidades demostradas con fotos, y por el otro, una situación médica que nadie quería que sucediera".

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En ese marco, Poletti ratificó la postura del municipio frente a las aplicaciones de transporte que operan de forma irregular. "Pusimos todas las condiciones para que aquel que quiera trabajar con aplicaciones tenga los mecanismos para inscribirse. Solo tenían que sacar el carné profesional y tener el auto en condiciones según la normativa vigente", detalló. Y fue contundente: "Vamos a ser muy rígidos. Los controles están para que las ordenanzas se cumplan. Si no, es injusto para el que se anotó, hizo el curso y pagó el carné profesional".

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"No se arregla con más policías"

El intendente también se solidarizó con la inspectora agredida y rechazó que los controles justifiquen las reacciones violentas de los infractores. "Me solidarizo con la inspectora que estaba en su lugar de trabajo cumpliendo el rol de cuidar. Generalmente las agresiones vienen por parte de aquellos que están en infracción. Entonces, no tenemos que cambiar las normas nosotros; tiene que cambiar el que anda en la calle", argumentó Poletti.

Al ser consultado sobre sumar mayor presencia de la Policía de Santa Fe en los puestos de control, el intendente descartó esa salida. "No se arregla con más policías. Lo que le pido a la ciudadanía es conciencia. Si cometiste un error o estás en infracción, por lo menos pedí disculpas, no agredas. Nosotros queremos una ciudad donde las normas se cumplan. No queremos una ciudad para los infractores, la queremos para los vecinos que hacen las cosas bien", concluyó.

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"Son casos aislados que coincidieron en espacio y tiempo"

Por su parte, el director de Control de Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, Raúl Hurani, brindó detalles sobre la agresión sufrida por una supervisora este martes al mediodía en Mendoza y 9 de Julio. Los agentes habían detenido una motocicleta que circulaba sin chapa patente y con documentación vencida.

"Cuando se empezó a labrar el acta para proceder a la retención del vehículo, la mujer que iba como acompañante descendió de la moto y le propinó golpes en la cabeza a la supervisora a cargo, generándole lesiones en el pómulo y en el oído", detalló Hurani.

Tras la intervención del personal policial, se retuvo el motovehículo y se radicó la denuncia en la Comisaría 1ª. Respecto de la salud de la inspectora, el funcionario indicó que "viene evolucionando favorablemente más allá de la agresión y del reposo necesario".

Por último, al ser consultado sobre si los episodios marcan un clima de mayor hostilidad hacia los agentes municipales, Hurani descartó que se trate de una tendencia estructural. "No es una novedad, son casos aislados que cada tanto ocurren. Son dos hechos diferentes que coincidieron en la misma manzana con pocos días de diferencia, pero no es una tendencia que esté aflorando", concluyó.