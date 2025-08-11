Ribonetto asumió en Godoy Cruz y no dudó: "El objetivo es mantener la categoría"

Godoy Cruz presentó oficialmente a su nuevo DT, Walter Ribonetto, que fue al hueso respecto a las aspiraciones en el Clausura

Tras la salida de Esteban Solari , Godoy Cruz hizo oficial la contratación de Walter Ribonetto como DT. Este lunes, en el Feliciano Gambarte, el entrenador tuvo su presentación formal a través de una conferencia de prensa. "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División", fue una de las primeras frases del DT.

“Estoy feliz de poder estar otra vez en un club importante como Godoy Cruz. El primer el objetivo es el jueves con Mineiro, después River, la vuelta con Mineiro y después Vélez. Encontré un grupo humano muy bueno, con gente experimentada y gente joven”, agregó el flamante DT.

Con respecto a su llegada, Ribonetto aseguró que "no la esperaba tan rápido". "No pude ni desarmar las valijas , hubo un llamado a mi representante, cuando estuvo la posibilidad no lo dudé, el club ameritaba hacerme cargo lo más rápido posible, el fútbol es resultado , estamos con muchas energías”, señaló.

“A todos nos gusta la Copa Sudamericana, pero no hay que dejar de lado el torneo local, son pocos partidos y hay que tener cuidado con eso. Nos queremos quedar mucho tiempo, enfocarnos en el torneo local es la prioridad, no podemos permitir que pase nada raro”, completó el nuevo DT del Tomba.

Por último, Ribonetto aseguró que "le gusta mirar las juveniles". "Miramos a todos, el escudo esta por encima de todo”, concluyó.

La presentación de Ribonetto en Godoy Cruz