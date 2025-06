El pedido desesperado del DT de Colón: "Necesitamos refuerzos para cambiar la realidad"

"Tuvimos dos penales a favor que no nos dieron, en los primeros minutos, el equipo no leyó lo que pasaba, era un momento para aguantar el furor, después corrimos de atrás, manejamos la pelota, el equipo genera pero no concreta, lo que vengo hablando con los dirigentes, necesitamos reforzar", apuntó.

Para después admitir que "se fue Alan (Forneris), intentaremos habilitar a García, es indispensable para cambiar la realidad del equipo".

Yllana también destacó que "es necesario contar con dos jugadores, sino voy a pasar yo, otro y seguirá la misma realidad, se falla, en 10 minutos que se va del partido o no lee lo que pasa, después corre desde atrás, nos falta concretar y esas distracciones, necesitamos refuerzos para cambiar la realidad, la campaña".

El respaldo dirigencial

El conductor rojinegro expresó que "me siento respaldado, hicimos cinco dobles turnos, los jugadores siempre disponibles, a este grupo necesitamos incorporarles dos jugadores más, estamos cerca pero necesitamos ese salto de calidad, la única manera es intentando mejor, otras características de jugadores".

En otro tramo de la charla subrayó que "fueron ocho minutos que el equipo no leyó que el rival salía con esa energía, nos pasó con Temperley, el equipo genera situaciones a pesar de dejar espacios, se entrega, pero estamos en desventaja, lo hablamos con ellos, hay que trabajar sobre eso, esfuerzo en conjunto, aplicar defensivamente en momentos de dificultad, la manera de hacerlo más rápido es con refuerzos".

Cuando le preguntaron si tenía energías para seguir, no dudó en decir que "todos dependemos de los resultados, lo que sí, a mí me gustaría corregir con los refuerzos, los que vinieron rindieron muy bien, la calidad y la competitividad con dos jugadores más. Tenemos una nota enviada por García que no pudimos usar".

Reflotó la chance de Alan Sosa

Yllana también habló de apellidos al caer, concretamente Alan Sosa: "Habría que cerrarlo, hace bastante tiempo está acordado, no se que faltará, se que están trabajando en eso para poder tenerlos cuanto antes a esos dos jugadores. Los muchachos luchan, pelean, se trabaja, y teniendo la posibilidad de reforzar el equipo, rendirpa más el resto seguramente".

Y luego, disparó; "Entre todos hay que sacarlo adelante, no esperar que uno o dos nos salven. Cambiamos el esquema, subió Talpone, terminamos con Jourdan, Lago más dos puntas, son los jugadores que tenemos hoy del medio para arriba. Estamos esperando y están cerca, esperemos que se pueda concretar".

Antes de su despedida, insistió en que "en el momento que sienta que no se puede soy el primero que me voy, pero necesitábamos cuatro jugadores, hay que agregarle a este grupo dos jugadores, los dos que le agregamos nos sirvieron. Lo saben todos que lo de Sosa está hablado, están trabajando fuerte en eso, ver que pasa con esa respuesta de FIFA. No me corresponde a hablar del tema Sosa, pero todo está más que bien con su pareja".