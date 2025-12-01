Uno Santa Fe | Colón | Colón

Antonini, tras ascender con Estudiantes (RC): "En Colón no tuve la chance de jugar"

El defensor Juan Antonini fue pedido por Iván Delfino y se volvió un estandarte en el ascenso de Estudiantes (RC), tras pasar casi desapercibido en Colón

Ovación

Por Ovación

1 de diciembre 2025 · 14:52hs
Antonini, tras ascender con Estudiantes (RC): En Colón no tuve la chance de jugar

El ascenso de Estudiantes (RC) a la Liga Profesional dejó postales de desahogo y alegría, y uno de los testimonios más sentidos fue el de Juan Antonini. El defensor, que en 2024 tuvo un paso con poca continuidad por Colón, cerró un año inolvidable en lo personal y en lo deportivo.

Un 2025 que también tuvo como protagonista a su hermano Fermín, quien logró el salto de categoría con Gimnasia de Mendoza. Antonini no ocultó su emoción tras la consagración: "Fue un año extraordinario para la familia. Me tocó ser papá hace unos meses, así que una alegría enorme", expresó.

El defensor valoró el proceso que vivió en el León y el espacio que encontró para relanzar su carrera. "La vengo luchando hace mucho. Me encontré un club que me abrió las puertas donde me brindé al máximo y por suerte tuve la chance de coronarlo. Muy feliz y vamos por más", dijo.

La revancha de Antonini tras fallar en Colón

Antonini también se permitió mirar hacia atrás y habló de su estadía en el Sabalero, donde no logró afianzarse. "No tuve la posibilidad de jugar tanto en Colón, pero siempre la vida da revancha y acá cumplimos el objetivo. La verdad, una alegría enorme", remarcó.

Colón Estudiantes (RC) Juan Antonini
