Antonini, tras ascender con Estudiantes (RC): "En Colón no tuve la chance de jugar"

El defensor Juan Antonini fue pedido por Iván Delfino y se volvió un estandarte en el ascenso de Estudiantes (RC), tras pasar casi desapercibido en Colón

El ascenso de Estudiantes (RC) a la Liga Profesional dejó postales de desahogo y alegría, y uno de los testimonios más sentidos fue el de Juan Antonini . El defensor, que en 2024 tuvo un paso con poca continuidad por Colón , cerró un año inolvidable en lo personal y en lo deportivo.

Un 2025 que también tuvo como protagonista a su hermano Fermín, quien logró el salto de categoría con Gimnasia de Mendoza. Antonini no ocultó su emoción tras la consagración: "Fue un año extraordinario para la familia. Me tocó ser papá hace unos meses, así que una alegría enorme", expresó.

El defensor valoró el proceso que vivió en el León y el espacio que encontró para relanzar su carrera. "La vengo luchando hace mucho. Me encontré un club que me abrió las puertas donde me brindé al máximo y por suerte tuve la chance de coronarlo. Muy feliz y vamos por más", dijo.

La revancha de Antonini tras fallar en Colón

Antonini también se permitió mirar hacia atrás y habló de su estadía en el Sabalero, donde no logró afianzarse. "No tuve la posibilidad de jugar tanto en Colón, pero siempre la vida da revancha y acá cumplimos el objetivo. La verdad, una alegría enorme", remarcó.