Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

En las próximas horas habrá una reunión trascendental en Colón para comenzar a delinear el traspaso de poder para que asuma José Alonso.

Colón transita las últimas horas de transición institucional tras las elecciones de este domingo. Mientras José Alonso comienza a delinear los pasos iniciales de su gestión, este lunes por la tarde tendrá lugar una reunión clave entre la nueva Comisión Directiva electa y la actual estructura dirigencial encabezada, hasta el momento, por Víctor Godano.

El encuentro será determinante para ordenar los aspectos formales del traspaso, repasar el estado administrativo del club y coordinar los primeros movimientos de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional.

Según trascendió, el acto de asunción de Alonso está previsto para este martes, una vez completados los procedimientos internos y verificados los documentos correspondientes antes de oficializar la entrega de mando.

Aunque el futuro presidente ya comenzó a mantener conversaciones vinculadas al armado del área deportiva y la planificación del próximo mercado de pases, todavía no ejerce funciones oficialmente. La reunión de este lunes marcará, en ese sentido, la antesala del inicio institucional del nuevo ciclo sabalero.

Se espera que una vez concretada la asunción, Alonso brinde precisiones sobre los primeros objetivos de la gestión, el plan económico y la estructura deportiva que acompañará al entrenador en la temporada 2026.