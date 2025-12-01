Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuáles serán los primeros desafíos de José Alonso en Colón

José Alonso tendrá una cargada agenda de desafíos institucionales, económicos y deportivos para resolver en sus primeros días en Colón.

1 de diciembre 2025 · 07:41hs
Cuáles serán los primeros desafíos de José Alonso en Colón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Tras imponerse con claridad en las elecciones de este domingo, José Alonso asumirá la conducción de Colón con una agenda cargada de desafíos inmediatos. El nuevo presidente sabalero deberá afrontar, en sus primeros días de gestión, cuestiones clave para encaminar tanto la situación institucional como el armado del plantel de cara a la próxima temporada.

Espínola y la deuda con el plantel de Colón

Uno de los temas más urgentes es la inhibición impuesta por FIFA a raíz de la deuda con el futbolista paraguayo Alberto Espínola.

Según trascendió, Alonso ya habría tomado contacto con Nery Alberto Pumpido, secretario de Conmebol, para comenzar a gestionar una solución que permita saldar el compromiso económico y así liberar al club de esta restricción que hoy le impide incorporar jugadores.

El otro frente prioritario está vinculado al plano interno. La nueva conducción buscará regularizar la deuda salarial con el plantel profesional, al que se le adeudan la mayoría de los sueldos de agosto, la totalidad de septiembre y octubre, mientras que en breve también será exigible noviembre. La masa salarial mensual del equipo ronda los 120.000 dólares, lo que representa una carga significativa para la tesorería rojinegra.

Las bases del nuevo proyecto deportivo en Colón

En paralelo, Alonso ya trabaja en la estructura futbolística que acompañará su proyecto. Tal como adelantó Diez en Deportes, esta semana se concretará una reunión con Diego Colotto, quien viene de desempeñarse en Independiente, para evaluar su incorporación como secretario deportivo, figura que será obligatoria para los clubes de Primera División y la Primera Nacional a partir de los próximos días.

En cuanto al aspecto técnico, el presidente electo fue contundente: la continuidad de Ezequiel Medrán está prácticamente garantizada. “En un 90% seguirá siendo el DT”, afirmó Alonso, ratificando la confianza en el entrenador, cuyo vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otro de los ejes de trabajo será el armado del plantel. La dirigencia dará continuidad al operativo de rescisión de contratos de jugadores que no serán considerados, con el objetivo de liberar cupos y recursos. En ese sentido, se proyecta la incorporación de entre 12 y 15 refuerzos para afrontar la próxima temporada con un equipo competitivo.

Con urgencias por resolver y decisiones estructurales por tomar, Alonso comienza su mandato en Colón con un escenario complejo pero cargado de expectativas. El rumbo que trace en esta etapa inicial será determinante para el futuro inmediato de la institución.

Colón José Alonso Alberto Espínola
