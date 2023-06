El presidente de Colón y el uno por uno de nombres importantes

"El contrato de Álvarez termina el 30 de junio, se puso esa fecha porque siempre los torneos terminaban antes de esa fecha, pero ahora eso cambió y el jugador está en una posición incomoda. Estamos trabajando para solucionar ese problema y entendemos que es ampliamente justificado que lo podamos utilizar hasta que termine el torneo. Y estamos haciendo esfuerzos para retenerlo", aseguró.

LEER MÁS: Optimismo en Colón por la presencia de Santiago Pierotti

Para luego agregar: "El jugador se quiere quedar, le gusta Santa Fe y vamos a tratar de hacer un esfuerzo para tenerlo más tiempo. Pero eso depende de nuestro amigo Falcioni, ya hablé con él y la gente de Banfield siempre se portó muy bien con nosotros. Con Eduardo Espinoza tengo una excelente relación, ya estuvimos hablando la semana pasada algunas cosas. Buscamos seguir contando con el jugador, que sería como tener un refuerzo más".

Para finalizar con este tema, Vignatti manifestó: "Estuve en Buenos Aires la semana pasada, no pudimos juntarnos personalmente con Espinoza, pero lo haremos la semana que viene. No tenemos certezas sobre la situación, la intención de mantener al jugador está, pero veremos. El gremio está al tanto, pero nosotros en principio estamos dialogando con la gente de Banfield y creemos que de una manera u otra el tema se solucione".

En cuanto a la situación de Ignacio Chicco, cuyo contrato vence en diciembre, contó: "Ayer estuve hablando con Ignacio Chicco y hablamos también con el representante. Estamos en el inicio para tratar de arreglar, pero es tan grande el tema de la inflación, que seis meses es una enormidad y los jugadores esperan algo del exterior. Es muy complejo, el tema de la inflación es un condicionante y se trata de hacer lo que se pueda. Muchas veces depende de la buena voluntad del jugador, que se quiera quedar, pero la mayoría si les llega una oferta del exterior se quieren ir".

LEER MÁS: Las sorpresas de Gorosito en la lista de citados de Colón

Sobre el tema de Ramón Ábila y una posible salida a Instituto, sentenció: "Colón le pagó a Boca el 100% del pase de Ábila, solo queda una cuota a vencer, antes de fin de año. El tema de los impuestos, en su momento los tenía que pagar Colón y los pagó Boca y ahora Colón los tiene que pagar, pero no está vencida. Es una cuota chica y se va a pagar. Pero Colón pagó el 100% del pase y cumplió en todo".

Y siguió: "Cuando jugamos con Instituto, hablé de muchas cosas, con los dirigentes de Instituto, sobre la problemática de la situación económica, pero jamás me dijeron nada. Yo además tengo una excelente relación con el representante (Adrián Ruocco) y compartimos momentos en Buenos Aires cada vez que viajo. Y jamás me dijo que Wanchope quisiera irse a otro equipo, al contrario, me dijo que está muy a gusto en Colón".

Por último y siguiendo con nombres propios, le preguntaron por Christian Bernardi y respondió: "Nosotros tenemos la palabra del represente que nos dijo que si el jugador supera la situación médica, tenia el compromiso de cumplir el contrato con el club de Brasil. Hizo un impasse para que se mejore a través de un tratamiento y gracias a Dios, por lo que me dijeron está mejor y puede tener la posibilidad de recuperarse en su plenitud y en ese caso se incorporaría al equipo brasileño".