El principal interrogante de Delfino en Colón para visitar a San Telmo

Colón llevó adelante una nueva práctica en el predio 4 de Junio enfocado en el duelo ante San Telmo en la Isla Maciel por la 17ª fecha de la zona B de la Primera Nacional. Por ahora, el DT Iván Delfino no dio pistas de la probable formación, ya que la semana recién arranca, más allá de que no hubo descanso luego del triunfo ajustado ante Chaco For Ever.