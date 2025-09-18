Preocupación y ocupación en Colón por el comportamiento de los hinchas ante Morón

Colón desea sellar la permanencia ante Morón, pero no hay paciencia y se insta a que la gente vayan solo a bancar para evitar sanciones, como la quita de puntos

Colón están en la cuenta regresiva para recibir el domingo, desde las 17, a Morón por la 32ª fecha de la Primera Nacional, con la meta de sumar para asegurar la permanencia. Si bien necesita apenas un punto, la preocupación pasa por el clima en las tribunas, ya que la paciencia de los hinchas llegó al límite.

El equipo de Ezequiel Medrán arrastra una racha negativa de ocho partidos sin ganar —con tres derrotas consecutivas—, y la angustia por los resultados caló hondo en el ánimo del hincha. Se espera una jornada con mucho público en el Brigadier López, pero también con una tensión que puede sentirse desde el primer minuto de juego.

La preocupación institucional se potenció esta semana tras los graves hechos ocurridos el lunes en la puerta del predio 4 de Junio, cuando un grupo de personas se presentó pidiendo explicaciones y terminó con Kevin Colli herido en la cabeza por un piedrazo. Desde ya, hubo accionar de la policía. Esto encendió todas las alarmas sobre la posibilidad de que ese malestar se traslade también al estadio. Asimismo, hubo socios que tomaron pacíficamente la sede y charlaron acaloradamente con dirigentes (no de la esa chica) pidiendo renuncias y que los jugadores den la cara.

socios colon dirigentes sede Tras una semana de tensión, en Colón esperan el buen comportamiento de los hinchas ante Morón para evitar sanciones.

El pedido de Colón a los hinchas

Por eso, desde el club y las autoridades de seguridad insisten en un mensaje claro: la permanencia no se puede poner en riesgo por una sanción disciplinaria de la AFA. Ya por lo sucedido ante Mitre se zafó –multa de 300 entradas generales–, pero el riego está. El pedido no es solo institucional, sino un llamado a la conciencia colectiva. Más allá del operativo dispuesto por la policía, la clave será el comportamiento de cada simpatizante.

Colón se juega mucho más que tres puntos. La posibilidad de respirar aliviado en lo deportivo está a 90 minutos de distancia, pero cualquier incidente —por mínimo que parezca— podría derivar en sanciones que compliquen aún más una recta final que ya viene ajustada.

La consigna para este domingo es convertir la tarde en una fiesta, no en un problema. Que el Cementerio de los Elefantes vuelva a ser un escenario de apoyo y no de castigo, y que el objetivo de la permanencia se logre dentro de la cancha, sin sobresaltos fuera de ella.