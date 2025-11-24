Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón avanza en la depuración del plantel: se negocian dos nuevas salidas

Los dirigentes de Colón avanzaron firme con dos jugadores del plantel profesional, quienes podrían rescindir sus contratos antes de las elecciones.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 12:40hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego de iniciar el proceso de reestructuración del plantel profesional, la dirigencia de Colón continúa dando pasos para reducir la masa salarial y ordenar la situación contractual de varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Tras alcanzar acuerdos para la rescisión con José Barreto, Joel Soñora y Cristian García, ahora el club está cerca de cerrar las salidas de Federico Jourdan y Facundo Sánchez, en el marco de una estrategia que apunta a liberar cupos y encarar un nuevo proyecto deportivo.

Las negociaciones con Jourdan y Sánchez

Según pudo conocerse, ambas partes mantienen conversaciones avanzadas para finalizar los vínculos de manera consensuada. Los dirigentes confían en que en los próximos días se resolverá la situación de los dos jugadores, cuyas participaciones en la última temporada tuvieron niveles de continuidad dispares.

LEER MÁS: Nuevo foco de conflicto en Colón: el plantel decidió no entrenarse por la deuda salarial

En ese sentido, Federico Jourdan fue uno de los futbolistas con mayor presencia, disputando 30 partidos con 4 goles, sumando 1.717 minutos en cancha. Además, tuvo actividad en la Copa Argentina, donde jugó 14 minutos en la eliminación por penales frente a San Martín de Tucumán.

Por su parte, Facundo Sánchez tuvo una participación más limitada: acumuló 17 encuentros con 1 gol, totalizando 1.363 minutos oficiales, mientras que en la Copa Argentina estuvo 76 minutos en el mismo cruce ante el conjunto tucumano.

Las elecciones, determinantes para algunos jugadores

Mientras tanto, desde el club también se intentó avanzar con otros jugadores en una desvinculación anticipada, aunque varios de ellos optaron por esperar la asunción de las nuevas autoridades para definir su futuro. La postura de estos futbolistas está vinculada a conocer previamente si serán considerados dentro del esquema deportivo que se pondrá en marcha a partir del próximo ciclo.

LEER MÁS: Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

La dirigencia rojinegra tiene como objetivo cerrar cuanto antes este capítulo contractual para que el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán (si es que está en los planes de las nuevas autoridades) pueda trabajar con un plantel delimitado y acorde a las pretensiones de la temporada que se avecina. El plan de depuración obedece a lo que se manifestó desde la dirigencia de dejar al club "lo más ordenado posible".

