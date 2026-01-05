Colón espera dos refuerzos clave y empieza a cerrar piezas del nuevo plantel

Emanuel Beltrán y Lucas Cano llegarán a Santa Fe este miércoles 6 de enero para sumarse a la pretemporada de Colón, que ya está en marcha desde el 2.

Con la pretemporada iniciada el pasado 2 de enero, Colón comienza a darle forma definitiva a su plantel para afrontar la Primera Nacional . En ese contexto, el club espera para este miércoles 6 de enero la llegada de Emanuel Beltrán y Lucas Cano , dos futbolistas que se incorporarán sin estridencias, pero con roles bien definidos dentro de la planificación deportiva.

La dirigencia rojinegra aguarda el arribo de ambos jugadores el mismo día , sin que exista una aceleración puntual. La intención es que se integren cuanto antes a los trabajos físicos y futbolísticos, en una etapa clave de la preparación, donde el cuerpo técnico busca ajustar funcionamiento y comenzar a consolidar sociedades.

Emanuel Beltrán, una opción para reforzar el fondo

Nacido el 23 de enero de 1998 en Santa Lucía, Emanuel Beltrán es un defensor con recorrido en el fútbol uruguayo y argentino. Pertenece a Boston River y viene de actuar a préstamo en Instituto de Córdoba, donde logró continuidad durante la segunda mitad de la temporada.

En su último paso competitivo, Beltrán disputó 10 partidos oficiales, sumando 888 minutos en cancha. La mayor parte de su participación se dio en el Torneo Clausura, donde acumuló ritmo y regularidad, además de completar dos encuentros por Copa Argentina, siempre como titular. En Colón valoran especialmente ese rodaje reciente, clave para una categoría exigente como la Primera Nacional.

Lucas Cano, experiencia y presencia ofensiva

Por su parte, Lucas Cano, delantero de 30 años, arriba tras una temporada completa en Deportivo Táchira de Venezuela. En 2025 disputó 45 partidos oficiales y marcó seis goles, números que reflejan continuidad y protagonismo en un equipo acostumbrado a competir en torneos internacionales.

Se trata de un centrodelantero de 1,85 metro, con presencia física y recorrido. Antes de su etapa en Venezuela, Cano jugó en Sportivo Huancayo de Perú, Güemes de Santiago del Estero, y también vistió las camisetas de Argentinos Juniors, Chacarita, San Martín de Tucumán, Arsenal de Sarandí, además de experiencias en Chile y Malasia, lo que le aporta un perfil curtido y adaptable.

Un mercado que empieza a ordenarse

Con estas incorporaciones, Colón no busca golpes de efecto, sino sumar piezas funcionales a una idea de juego que empieza a tomar forma desde el arranque de la pretemporada. El objetivo es claro: armar un plantel competitivo, equilibrado y con alternativas, sin apurar tiempos pero tampoco perder terreno en un mercado cada vez más ajustado.