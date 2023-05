El repaso por los fallos arbitrales en contra de Colón

LEER MÁS: Así será la semana de Colón pensando en Barracas Central

Como consecuencia de este fallo, y más allá del pobre desempeño futbolístico de Colón, Néstor Gorosito alzó la voz en la conferencia de prensa e hizo foco casi con exclusividad en cómo Luis Lobo Medina perjudicó con esa intervención a su equipo, ya que Instituto tendría que haber jugado desde los primeros minutos del partido con un hombre menos en cancha.

Luis Lobo Medina decidió no revisar este tremendo codazo de Rodriguez a Delgado, solo lo amonesto.



"El cuarto le dijo al árbitro que era expulsión, pero ya sabíamos antes del partido que iba ser así" declaró Pipo Gorosito en conferencia.



¿Opiniones?

No es la primera vez que Colón se siente perjudicado por un fallo adverso o una injusta intervención del VAR. Incluso, UNO Santa Fe reveló que uno de los argumentos que tiene el cuerpo técnico que comanda Néstor Gorosito es que es poco conveniente tomar a los rivales que deja Barracas Central, ya que los perjudican en ese partido y luego los benefician a la fecha siguiente (el Sabalero hasta este partido que se viene el domingo toma a los equipos que deja).

UNO Santa Fe hizo un repaso de los fallos arbitrales adversos que se dieron desde que Néstor Gorosito tomó al conducción de Colón, ya que estos determinaron que el equipo no se pueda quedar en algunas situaciones con más puntos, que hoy lo mostrarían más arriba en la tabla de la Liga Profesional, incluso peleando las ubicaciones por llegar a los torneos internacionales de 2024.

"Desgraciadamente no sé qué cobró el árbitro en el gol", manifestó Néstor Gorosito, el domingo 26 de febrero, tras el empate 1-1 entre Colón y Huracán, en el estadio Brigadier López, cuando el árbitro Nazareno Arasa le anuló un gol a Santiago Periotti por una supuesta infracción.

https://twitter.com/felipepaezDT/status/1631647672737357825 ¿Cómo le generan peligro a Colon?

Analizamos como atacan al sabalero en las cuatro fechas anteriores a que tome el mando Gorosito.



Las espaldas de los laterales

Centrales en campo abierto

Errores en salida #COLON #GIMNASIA #CGE #LPF pic.twitter.com/gsUWHUx21Z — ANALISISTACTICOFP (@felipepaezDT) March 3, 2023

En tanto, que tras el empate 2-2 ante Independiente, donde el árbitro Nicolás Lamolina le dio un penal a Colón por una falta que dejó muchas dudas de Carlos Arrúa, luego le dio otro al Rojo luego que Paolo Goltz agarrara la pelota con las manos en un saque de meta y en el final le concediera uno al Sabalero por otra intervención del VAR, por la falta a Wanchope Ábila, fue duro en conferencia de prensa y luego en diálogo con algunos medios nacionales.

"Se pueden equivocar los árbitros, sí. Como nos equivocamos todos. Ahora, cuando es en forma sistemática para un lado, te genera impotencia. Es tu laburo, estás representando a un club, un grupo. Te das cuenta a los cinco minutos", fue lo primero que dijo Pipo en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Vamos a hilar fino, Giménez estaba pisando el área. El que cobra el penal es Ariel Scime. Nicolás Lamolina decía que no. Scime está en la línea. En la jugada se ve bien claro. Estaban desesperados... Se hace difícil".

Mientras que Néstor Gorosito también se mostró muy enérgico y ofuscado tras el penal que no le concedió el árbitro Sebastián Martínez a Colón, en el empate 2-2 ante Talleres, de la fecha 11, luego de revisarla en el VAR. "La vio completamente, fue claro, no hay excusas para cobrar, no hay interpretación, fue penal, es claro. Después se equivocó en situaciones que pueden ser para ambos lados, me da rabia la injusticia. Un 3 a 0 era lapidario, ellos con el 2 a 0 estaban mejor con la pelota, en el primer de ellos llegó muy solo, aún no la vi", remarcó Pipo tras el partido del pasado jueves.

Santiago Pierotti cayó y... NO HAY PENAL PARA COLÓN. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/s59VNiKrqX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2023

Y en el final, remarcó: "Tengo 58 años, jugué a la pelota desde que nací, mira si uno sabe o no sabe cómo son. Me genera mucha impotencia, si vos protestas sos llorón, si insultas sos histérico. Hay que cobrar lo que corresponde, a favor o en contra. ¿Cómo el VAR no ve el penal? Es alevoso. No lo veo como algo personal, no es hacia mí. Pero hay cosas que no entiendo, el gol que anulan contra Huracán, el penal del otro día, hoy. Me molesta que se diga la mentira. Para eso está el VAR, para aclarar las cosas, yo no tengo la verdad, pero hay cosas que para uno sí y otros no. El tema de interpretaciones es una cagada, tiene que ser claro para todos iguales, con eso que se pierde la esencia se oscurece todo".