El rol determinante de Christian Bernardi en los goles que Colón convirtió

En la victoria ante Nueva Chicago, Bernardi metió un centro perfecto que fue a parar a la cabeza del paraguayo Jorge Sanguina quien anotó el segundo gol del equipo rojinegro para el triunfo 2-1.

En la fecha siguiente, el mediocampista cordobés ejecutó el tiro de esquina que posibilitó el gol de cabeza de Brian Negro para el definitivo 1-0 ante Mitre de Santiago del Estero.

Por su parte, en el primer gol de Colón ante Chaco For Ever, Bernardi habilitó con un buen pase a Facundo Sánchez, quien terminó asistiendo a Emmanuel Gigliotti. Si bien no fue una asistencia directa, participó en la gestación del gol.

Mientras que el segundo gol anotado por el Rojinegro, Bernardi fue determinante con una estupenda corrida por izquierda que terminó en un pase para que Federico Jourdan sin oposición concretara el 2-0 parcial.

No caben dudas de que Bernardi está mucho mejor que el año pasado y es lógico. Ya se adaptó a la categoría, dejo atrás un año de inactividad, ya que no jugó en todo el 2023, y por eso ahora vuelve a marcar la diferencia.