"El socio de Colón tiene la oportunidad de cerrar la etapa anterior"

Ricardo Luciani y la Asamblea en Colón

"Creo que antes de levantar la mano y hacer las preguntas, prefiero que primero las haga el socio. Como minoría ojalá no tengamos que hacer ninguna pregunta. Hay que hacer un análisis de lo que pasaron en otras asambleas para que no pase más", comenzó diciendo Luciani.

Para luego agregar: "Que sean consultas del socio, inquietudes pendientes, tenemos la oportunidad de estar cara a cara con la CD, para cerrar la etapa anterior. Los que se fueron más primeros seis meses de gestión, los ingresos, egresos, que están reflejados en el balance. Es importante que no se repita lo que pasó hace poco, ya que sería un retroceso".

LEER MÁS: Colón llevará adelante la Asamblea anual ordinaria

"Tenemos algunas observaciones para hacer que venimos marcando durante todo el año. Lo primero que necesitamos los socios es que se cierre el capítulo anterior, quiero sacarme una duda para despegarnos de la gestión anterior, si tiene o no que ver con lo anterior", aseguró Luciani.

Por último indicó: "Ojalá que salga de la Asamblea feliz, contento, diciéndome a mí mismo que esto es otro camino. Y es que hay muchas cuestiones que no nos cerraron en el año, no se conformó una sindicatura por ejemplo, no pudimos terminar con nuestra tarea de minoría. Si no se aprueba el balance se convocará para hacer una revisión, no va a tener problemas, se dilatará 60 días".