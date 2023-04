"Para mí jugó mucho mejor de Platense, no te cobran un penal donde no hay motivo para que no lo den. Después mirás la TV, que se dejen de joder, no me favorezcas, pero cobrá lo que corresponde. El VAR qué puede decir, si no te pegó un tiro y te mato no pasa nada. Uno es respetuoso, pero no es boludo, que se dejen de romper las bolas", disparó de movida.

Para después, agregar: "Todo el mundo vio que fue penal, no hay forma de decir que no. Nos falta claridad en los últimos metros, en el último pase, nos patinamos, nos caemos. Hasta ahí vamos bárbaro, nos falta en los últimos metros. No conseguimos dejar a nuestros delanteros mano a mano con el arquero".

Pipo siguió en ebullición y no tuvo problemas en decir que "te genera mucha impotencia, si protestás sos un llorón, sin insultas sos un histérico, cobrá lo que corresponde, el tipo que está sentado en la cabina, ponele que el árbitro no lo ve, el que está tranquilo, debido a que. No se cae, le agarran la camiseta, es alevoso, lo único que nos queda es tratar de mejorar, hay cosas que no están al alcance para nuestro cuerpo técnico".

En referencia al trámite, el orientador apuntó: "El equipo en general me gustó mucho la línea de tres, Álvarez tuvo un buen partido, Meza está en levantada, nos falta el último pedazo de la cancha, generar un espacio para poder concretar. Perlaza viene jugando bien, esperemos que todos sigan así. Hay muchos que levantaron su nivel, el fondo nos da seguridad, Vega nos dio volumen de juego, viene de una lesión brava, es lógico que se está poniendo a punto".

Más adelante, aportó: "Sumar suma un empate, el equipo hace todo para ganar, contra Boca es probable que terminemos perdiendo que ganando, pero con Platense tuvimos casi el 75% del partido la pelota, se cierran los laterales, los centrales pasan al medio, nos falta el último pedacito y eso cuesta plata, es la realidad".

La conferencia volvió a ponerlo a Gorosito con otro arbitraje polémico y nunca la tiró al córner. Por eso expresó: "No veo nada personal, no se hacia quien, sinceramente no lo se, en Gimnasia estábamos recontra bien, hay cosas que no se entienden. El penal con Talleres no se pueden decir mentira, me genera mucha impotencia que no se diga la verdad. El VAR está para aclarar las cosas y no para oscurecerlas. Si Aguirre tira una patada es expulsión, se patinó, pero fue fuerte. Si lo quiebra lo expulsan. Hay cosas que para uno sí y para otro no. El tema interpretación es una cagada. Sino me conviene o no pitarlo. Se pierde la esencia y se oscurecen las cosas. Mano es mano para todos".

El Sabalero sigue invicto en este proceso y su técnico lo avaló al decir que "hoy me gusta como juega Colón a la pelota, superamos en muchos partidos al contrario, si el otro juega mejor que vos, no hay que buscar el sistema, si te cagan a pelotazos, te patean una vez y te hacen un gol. Pero estoy convencido que Colón mejoró mucho".

En su despedida, refrendó: "Merecimos ganar, teníamos que haber ganado más cerca del 2-0 que un 1-0. El fútbol es tan ilógico, es una lástima que con el rendimiento no lo podemos transformar en puntos. No nos patearon al arco, salvo un cabezazo en el primer tiempo que pasó la pelota por delante del arco, hay que trabajar más para hacer goles".