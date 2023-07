El uno por uno de Colón en la derrota ante Arsenal

Ignacio Chicco (4): Si bien tuvo dos tapadas ante remates que no tuvieron tanta dirección, salió de manera apresurada y terminó cometiendo un penal evitable para que Arsenal marcara el segundo gol.

Gian Nardelli (4): No estuvo firme en la marca, si bien no cometió errores groseros, no dio sensación de seguridad, frente a un rival que tiene escasos argumentos ofensivos.

Paolo Goltz (3): Metió un gol en contra que comenzó a definir el partido en favor de Arsenal. Quiso rechazar un centro y terminó metiendo el balón en su propio arco. Más allá de esa acción, cometió muchos errores en las coberturas.

Facundo Garcés (4): Termina el torneo en un bajo nivel. Si bien con Nardelli fue de los que menos se equivocaron, tampoco mostró firmeza a la hora de anticipar y de cabeza no pudo imponerse en el área rival.

Rafael Delgado (3): Muy lento, si bien en el primer gol el error es Goltz, Souto llegó a tirar el centro sin oposición, producto de la lentitud del lateral sabalero. Impreciso con la pelota en los pies, lo único rescatable un cruce en el segundo tiempo para evitar un gol.

Stefano Moreyra (3): Nunca encontró el partido, fue superado por los volantes de Arsenal y no logró imponerse ni en la marca ni tampoco a la hora de pasar el balón. Fue reemplazado en el entretiempo.

Leonel Picco (4): Fue el que más batalló en la zona media, lejos de jugar bien, al menos fue el que recuperó algunos balones. De todos modos, su rendimiento a lo largo del torneo fue muy flojo.

Tomás Galván (4): Intentó con un par de remates de media distancia, pero ninguno de ellos fue al arco. Fue uno de los que más buscó, pero le faltó precisión, en el final del torneo tuvo más participación en el equipo.

Santiago Pierotti (5): No se entendió su salida, sin jugar bien, fue el que más intentó. En la primera etapa el único recurso de Colón fue buscarlo para que con una corrida pueda desequilibrar. No tuvo quien lo acompañara en ataque.

Jorge Benítez (3): En el primer tiempo probó con un débil remate que fue a las manos del arquero rival. Vivió más en el piso que buscando jugar, aportando casi nada en ataque.

Gonzalo Silva (5): Su ingreso le dio mayor movilidad al sector medio. Ejecutó un tiro libre que pasó cerca del caño derecho. Con poco fue de lo más rescatable de Colón en el segundo tiempo. Se hizo cargo de todos los tiros de esquina.

Carlos Arrúa (4): Un muy buen pase para dejar a Troncoso de cara al arco rival. Fue lo más destacado del volante paraguayo que no terminó pesando por el sector izquierdo.

Ramón Ábila (3): El rato que jugó no aportó nada. Lo anticiparon siempre, como viene ocurriendo en los últimos partidos, lejos del gol, terminó el torneo en un nivel paupérrimo, para un goleador de su categoría.

Laureano Troncoso (4): No alcanzó a definir del todo bien en esa acción en la que remató a la carrera y alcanzó a tapar Medina. En otra acción probó con un disparo cruzado en vez de tirar el centro.

Guillermo Gozálvez (-): Volvió a jugar después de muchísimo tiempo. En un contexto desfavorable y en medio del desconcierto que fue el equipo, no pudo desnivelar en los metros finales.