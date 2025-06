El uno por uno de otra preocupante derrota de Colón

LEER MÁS: El volante que pasó a ser el Plan A para Yllana en Colón

El boletín de calificaciones de los jugadores de Colón

Marcos Díaz (4): No da seguridad cada vez que le toca intervenir, y solo tuvo una respuesta positiva en el primer tiempo. En el segundo tiempo casi que no tuvo trabajo, y en los goles no tuvo nada que ver.

Gonzalo Bettini (5): Una faceta muy positiva en ofensiva, ya que siempre se mostró como un jugador peligroso y se animó a pasar con criterio, e incluso dispuso de dos remates que estuvieron cerca de convertirse en gol.

Guillermo Ortiz (3): En su vuelta a la titularidad no dio garantías, y en los goles perdió la marca, junto a Gonzalo Soto, de Fernando Brandán. Lo más preocupante es que Brandán no llega a 1.80 metro.

Gonzalo Soto (4): Participó activamente en el gol de Facundo Castro, más allá que cometió falta. Al igual que Ortiz, cuando Temperley apretó también dio ventajas.

Facundo Castet (3): Un nivel bajísimo de un jugador que fue uno de los que salvó al ropa en 2024. Solo algunos centros que no llevaron mayor peligro.

Facundo Taborda (5): En el primer tiempo fue uno de los mejores del partido, ganando pelotas en ataque, e incluso rematando al arco. Se fue consumiendo en la intrascendencia.

Alan Forneris (4): Un muy bajo nivel de un jugador que tiene muchas chances de ser vendido a un grande como Racing. Su juego está en retroceso. No pesó demasiado en la mitad de la cancha. Impreciso.

Oscar Garrido (4): El comodín que tiene Colón. Pasó del lateral derecho al mediocampo, y trató de aportarle claridad al equipo, pero sin incidencia.

Ignacio Lago (4): Algunos destellos de un jugador del cual se espera muchísimo. Cuando le llega la pelota se nota su jerarquía, pero hay veces que no es productivo para el equipo.

Christian Bernardi (4): Tuvo una clarísima cuando arrancó el partido, ya que su remate se estrelló en el palo derecho del arco de Temperley. Tuvo unos muy buenos 30 minutos, pero se cayó al igual que varios de sus compañeros decididamente tras el gol de Brandán.

Facundo Castro (6): Muy buena carta de presentación del exdelantero de Nueva Chicago, ya que marcó el gol que le daba el triunfo a Colón. En el segundo tiempo exigió de cabeza, estuvo cerca pero no pudo solo contra todo Temperley.

Federico Jourdan (3): Tiene arranques que parecen ser de otra categoría, pero define y decide todo mal. Necesita mucho más de él Colón para despegar.

Emmanuel Gigliotti (3): Lejísimo de la jerarquía que se esperaba que le debía aportar al equipo. Muy bajo y alarmante nivel del Puma.

Agustín Giménez (-): Entró con ganas y sacó un remate que se fue al córner, en la más clara que tuvo Colón en el segundo tiempo.