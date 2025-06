Colón no estuvo a la altura ante Temperley y perdió otro duelo clave por llegar al Reducido

Colón arrancó con todo y sorprendió en el minuto de arranque, ya que aceleró a fondo, la pelota no la pudo retener Facundo Castro, y le quedó a Christian Bernardi, quien sacó un gran remate que se estrelló en el palo derecho del arquero Ezequiel Mastrolía, recorrió toda la línea y se fue por el otro lado.

Parecía que la ecuación de las variantes múltiples por las que apostaba Andrés Yllana le estaban dando buen resultado, pero Temperley reacción rápidamente y enseguida llegó un centro al área sobre el cual pidieron penal sobre Fernando Brandán. Luego, llegó una subida por la izquierda del ex-Colón Gabriel Esparza, y la pelota terminó en el córner.

Pero nuevamente llegó el momento Colón. Primero con un rebote que quedó tras un tiro libre a favor, Gonzalo Bettini sacó un gran remate desde afuera del área, que el arquero Mastrolía mandó al córner. En la siguiente, Facundo Taborda ganó una pelota por derecha, se la jugó, sacó un remate y otra vez respondió con solvencia el arquero local.

Pero a los 18' Colón encontró lo que fue a buscar en el Alfredo Beranger. Ignacio Lago ganó una pelota por derecha, y ante la salida del arquero Mastrolía la tocó la medio donde apareció Facundo Castro para mandar la pelota al fondo de la red. Los jugadores del Gasolero reclamaron falta y hasta offise, pero poco le importó al Sabalero que estaba justificando en la red su superioridad en esa parte del juego.

Colón comenzó a sacarle réditos al hecho de jugar con uno más en el campo de juego y se paró decididamente de contragolpe, pero dejó crecer innecesariamente a su rival, al cual lo consumían en varios pasajes los nervios y la ansiedad, con lo cual era una gran confusión en los últimos metros.

Pero a los 38' Colón fue un desconcierto defensivo, quedó tirado en el área Fernando Brandán, quien reclamó una infracción. Se paró, fue habilitado de gran manera y sometió a Marcos Díaz para estampar el 1-1 en el Beranger. Baldazo de agua fría para un Sabalero que se quedó llamativamente una vez que consiguió la ventaja en el marcador.

No todo terminó allí, ya que Brandán fue atendido un par de minutos afuera del campo de juego. Ingresó con un tiro libre a favor de su equipo, y entre las torres de Colón se metió para de cabeza dejar pagando nuevamente a Marcos Díaz y convertir el segundo. Baldazo de agua fría para el equipo de Yllana, que se fue masticando mucha bronca a los vestuarios.

Colón, por el empate en el complemento

Los roles se invirtieron para el arranque del segundo tiempo, ya que Colón salió decidido a ir por el empate, mientras que Temperley se refugió bien cerca de arco, apostando por un contragolpe para liquidar. Si bien el conjunto de Yllana mostró predisposición para ir por el empate, no consiguió poner en aprietos al arco defendido por por Mastrolía.

Yllana apostó por el ingreso de Federico Jourdan para intentar tener más desequilibrio en los últimos metros, y Colón comenzó a jugar más todavía en terreno del Gasolero. Sin embargo, tenía la pelota lejos del arco de Mastrolía, y cada vez que se acercaba no conseguía la precisión requerida para generar la acción en una jugada clara de gol.

Después de los 20' Colón se volvió a acercar con peligro al arco de Temperley. Y fue con dos cabezazos de Castro, el primero se fue por arriba, más allá que estaba controlado por Mastrolía, mientras que en el siguiente se dieron dos cabezazos en el área, y nuevamente el ex-Chicago, muy exigido, la tiró por arriba.

Otra vez la tuvo el Sabalero con una buena acción colectiva, llegó el centro de Facundo Castet para Jourdan, quien ingresaba solo por la derecha, en el despeje le quedó el rebote a Bettini, quien sacó otro muy buen remate que se fue muy cerca del arco gasolero.

El Gasolero respondió con una trepada de Monti por derecha, llegó el centro al medio y allí Ayunta alcanzó a tocarla y la pelota se fue cerca del palo derecho de Marcos Díaz. El partido se hacía de ida y vuelta, con una desesperación de Colón que iba en aumento, y un Temperley que no conseguía la precisión requerida para liquidar el encuentro.

Los últimos minutos se consumieron entre pelotazos y centros al área de Temperley, los cuales no llevaron ningún tipo de peligro a un rival que se dedicó a conservar la ventaja que logró en una ráfaga en el final del primer tiempo. Colón perdió otro partido clave, esta vez ante el Gasolero, y no encuentra la brújula para un presente que cada vez es más desconcertante y preocupante.

Síntesis

Temperley (2): 1-Ezequiel Mastrolía; 4-Lorenzo Monti, 2-Bruno Duarte, 6-Agustín Lamosa y 3-Valentín Aguiñagalde; 11-Nahuel Genez, 5-Adrián Arregui, 7-Fernando Brandán y 10- Luciano Nieto; 8-Gabriel Esparza y 9-Luis López. DT: Rubén Forestello.

Colón (1): 1-Marcos Díaz; 4-Gonzalo Bettini, 2-Guillermo Ortiz, 6-Gonzalo Soto y 3-Facundo Castet; 8-Facundo Taborda, 5-Alan Forneris, 7-Oscar Garrido y 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi y 9-Facundo Castro. DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 18' Facundo Castro (C) y 38' y 43' Fernando Brandán (T).

Cambios: ST 0' Gabriel Hauce x Brandán (T); 12' Federico Jourdan x Taborda (C); 21' Agustín Toledo x Esparza (T); 23' Emmanuel Gigliotti x Bernadi (C); 29' Franco Ayunta x L. López (T) y Claudio Pombo x Nieto (T), 33' Agustín Giménez x Lago (C) y' Diego Magallanes x Hauche (T).

Amonestados: Duarte (T); Ortiz y Garrido (C);

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Juan Pafundi.