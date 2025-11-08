Elecciones en Colón: Tradición Sabalera ya definió los cargos más importantes

La lista Tradición Sabalera que encabeza José Alonso y que participará de las elecciones en Colón, ya tiene definido los cargos más importantes

La lista Tradición Sabalera tendrá como candidato a presidente de Colón a José Alonso.

El lunes vence el plazo para la presentación de las listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo en Colón el domingo 30 de noviembre.

Y una de las listas que participará de los comicios es Tradición Sabalera que llevará como candidato a presidente a José Alonso y que tendrá en uno de los cargos a José Vignatti . En este caso sería como miembro del Tribunal de Honor.

Pero además de la figura de Vignatti, la lista ya tiene definido los cargos más importantes, como lo son sus tres vicepresidentes, como así también el secretario general, el tesorero y el secretario de prensa.

La novedad más saliente tiene que ver con la presencia de Alejandro Bonazzola como vicepresidente tercero, quien finalmente y después de algunos rumores respecto a que no tenía la antigüedad suficiente, podrá ser candidato.

Recordando que Gustavo Ingaramo, quien será candidato a vicepresidente primero, en las últimas elecciones en diciembre del 2023, fue el candidato a presidente por la Lista Tradición Sabalera.

Presidente: José Alonso.

Vicepresidente 1°: Gustavo Ingaramo.

Vicepresidente 2°: Matías Vidoz.

Vicepresidente 3°: Alejandro Bonazzola.

Secretario general: Gabriel Méjico.

Tesorero: Hugo Carnevale.

Secretario de prensa: Espartaco Sandaza.