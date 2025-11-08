Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, con respaldo mayoritario en Colón entre los candidatos a presidente

El DT Ezequiel Medrán charló con varios candidatos a presidente de Colón y logró aceptación en la mayoría, pero su continuidad se definirá tras las elecciones

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2025 · 11:25hs
Medrán, con respaldo mayoritario en Colón entre los candidatos a presidente

UNO Santa Fe | José Busiemi

A medida que se acercan las elecciones en Colón, crece la expectativa. Habrá cinco listas, donde los socios deberán elegir a la nueva conducción, ya que no habrá oficialismo. En ese escenario, Ezequiel Medrán aparece con una ventaja importante, ya que tendría el consenso mayoritario entre los candidatos.

• LEER MÁS: Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

El actual entrenador mantuvo charlas con varios de los postulantes que competirán en los comicios y, según pudo saber unosantafe, logró aceptación en la mayoría. La primera agrupación en blanquear su postura fue Sangre de Campeones, que anticipó públicamente que Medrán seguirá al frente del equipo si resultan ganadores.

• LEER MÁS: Colón cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavía con Alberto Espínola

Medrán, con mayoria de "votos" en Colón

A partir de ese gesto, el DT inició una ronda de conversaciones con las demás listas y, en la mayoría de los casos, logró convencer con su proyecto y su perfil de trabajo. Sin embargo, todavía hay dos agrupaciones que evalúan otros nombres —una de ellas ni siquiera mantuvo diálogo con el técnico—, por lo que su continuidad no está garantizada.

Medrán.jpg
Medr&aacute;n tendr&iacute;a aceptaci&oacute;n en la mayor&iacute;a de los candidatos en Col&oacute;n.

Medrán tendría aceptación en la mayoría de los candidatos en Colón.

Un aspecto clave en la ecuación es que Medrán tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, lo que implicaría negociar una rescisión costosa si la próxima dirigencia decide tomar otro rumbo. Con un club que ya arrastra compromisos económicos importantes, evitar un gasto extra podría inclinar la balanza a su favor.

• LEER MÁS: Un referente de Colón que tendría sed de revancha y ganas de continuar

Así, mientras Colón se prepara para un nuevo proceso electoral, la definición sobre el futuro del entrenador quedará en manos de la conducción que asuma el 30 de noviembre, día en que se empezará a trazar el mapa deportivo del 2026.

Colón Ezequiel Medrán elecciones
Noticias relacionadas
colon cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavia con alberto espinola

Colón cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavía con Alberto Espínola

Emmanuel Gigliotti termina su contrato con Colón, pero el delantero tendría intenciones de continuar.

Un referente de Colón que tendría sed de revancha y ganas de continuar

Alonso será candidato a presidente y José Vignatti se postula como integrante del Tribunal de Honor.

Elecciones en Colón: Movimientos en la lista que encabeza José Alonso

colon se ilusiona: matias cordoba sigue rompiendo redes en la seleccion del ascenso

Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Lo último

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Último Momento
El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Ovación
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos