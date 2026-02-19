En Colón, la única incógnita pasa por saber si Medrán podrá contar con Bonansea

Alan Bonansea padece una subluxación en su hombro derecho y por estas horas se sabrá si el delantero de Colón podrá ser tenido en cuenta

El debut de Alan Bonansea con la camiseta de Colón fue a puro impacto . Ya que en 12' de juego marcó su primer gol para abrir el partido y comenzar a encaminar la primera victoria del elenco rojinegro.

Sin embargo, a los 9' del segundo tiempo debió ser reemplazado por una molestia en el hombro derecho . Los estudios posteriores confirmaron que el jugador padece una subluxación y en consecuencia podría no jugar el domingo.

En estos días, Bonansea viene trabajando de manera diferenciada, participando con sus compañeros de los ejercicios físicos, pero luego cuando el plantel realiza alguna actividad de campo, el goleador entrena apartado del grupo.

Está claro que la idea es no arriesgarlo y por ello, a tres días del compromiso de Colón ante Central Norte, parece difícil que Bonansea pueda estar a disposición de Ezequiel Medrán. Ante el mínimo dolor, el jugador quedará descartado.

No obstante, este jueves si el clima lo permite puede ser un día importante para terminar de definir la situación y saber si el jugador viajará con el plantel o se quedará en Santa Fe para continuar con la recuperación.