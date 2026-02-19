Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón, la única incógnita pasa por saber si Medrán podrá contar con Bonansea

Alan Bonansea padece una subluxación en su hombro derecho y por estas horas se sabrá si el delantero de Colón podrá ser tenido en cuenta

Ovación

Por Ovación

19 de febrero 2026 · 08:56hs
En Colón aguardan la recuperación de Alan Bonansea.

En Colón aguardan la recuperación de Alan Bonansea.

El debut de Alan Bonansea con la camiseta de Colón fue a puro impacto. Ya que en 12' de juego marcó su primer gol para abrir el partido y comenzar a encaminar la primera victoria del elenco rojinegro.

Bonansea es la única duda en Colón

Sin embargo, a los 9' del segundo tiempo debió ser reemplazado por una molestia en el hombro derecho. Los estudios posteriores confirmaron que el jugador padece una subluxación y en consecuencia podría no jugar el domingo.

En estos días, Bonansea viene trabajando de manera diferenciada, participando con sus compañeros de los ejercicios físicos, pero luego cuando el plantel realiza alguna actividad de campo, el goleador entrena apartado del grupo.

LEER MÁS: José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: "Jamás me negué a entrenar"

Está claro que la idea es no arriesgarlo y por ello, a tres días del compromiso de Colón ante Central Norte, parece difícil que Bonansea pueda estar a disposición de Ezequiel Medrán. Ante el mínimo dolor, el jugador quedará descartado.

No obstante, este jueves si el clima lo permite puede ser un día importante para terminar de definir la situación y saber si el jugador viajará con el plantel o se quedará en Santa Fe para continuar con la recuperación.

Colón Bonansea Medrán
Noticias relacionadas
jose neris rompio el silencio y apunto contra colon: jamas me negue a entrenar

José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: "Jamás me negué a entrenar"

reserva de colon busca su primera victoria frente a quilmes en el torneo proyeccion

Reserva de Colón busca su primera victoria frente a Quilmes en el torneo Proyección

bryan ferreira sera el arbitro en central norte vs colon en la primera nacional

Bryan Ferreira será el árbitro en Central Norte vs Colón en la Primera Nacional

antes de recibir a colon, central norte presento un ultimo refuerzo

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Lo último

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Último Momento
En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende

"Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

Ovación
La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus