En Colón se planea una profunda limpieza del plantel para 2025

Colón le puso fin a una temporada para el olvido con la eliminación en la fase inicial del Reducido de la Primera Nacional rumbo al segundo ascenso a la Liga Profesional, tras el empate en Floresta ante All Boys, que avanzó por ventaja deportiva.

Incluso, las primeras conversaciones arrancaron en la zona de vestuarios del Islas Malvinas de Floresta, con lo cual ya habría una decisión tomada en torno al futuro deportivo y si es o no con Diego Osella, quien puso a disposición su continuidad tras la eliminación ante All Boys.

Vale recordar que Osella y Moreno y Fabianesi fueron presentados el mismo día, con lo cual la designación de ambos y sobre todo del DT, correspondió pura y exclusivamente por decisión del presidente Godano, quien lo trajo al club junto a Eduardo Vega cuando asumieron la conducción en diciembre del 2012.

Qué ocurrirá con el plantel de Colón

El plantel que terminó jugando ante All Boys ya sufrió una baja de peso, debido a que Paolo Goltz anunció en sus redes sociales su retiro de la actividad a los 39 años. En tanto que hay incertidumbre en torno a una decisión similar que podría tomar Sebastián Prediger, mientras que no ocurriría lo mismo con Christian Bernardi, más allá que no es certera su permanencia en Colón para el 2025.

De los arqueros, tanto a Manuel Vicentini como a Tomás Giménez se les vence el contrato. Será evaluación del manager y el DT (Osella o el nuevo) determinar si se hacen gestiones para conseguir la continuidad de los dos, de uno o se busca otro jugador para el puesto.

En tanto que se les vence el contrato a Hernán Lópes, Julián Navas, Facundo Garcés (no fue considerado durante el 2024 y ya firmó contrato con Alavés de España), Edhand Greising, Ezequiel Herrera, Sebastián Prediger, Federico Jourdan, Fabián Henríquez, Alexis Sabella, Javier Toledo, Axel Rodríguez, Nicolás Delgadillo, Braian Guille, Bruno Juncos e Ignacio Lago.

Mientras que tienen contrato vigente para la próxima temporada Facundo Castet, Juan Antonini, Andrew Teuten, Nicolás Fernández, Christian Bernardi, Nicolás Talpone (tiene dos años más de vínculo), Brian Farioli, Oscar Garrido, Genaro Rossi, Kevin Colli y José Neris,

Además, retornarán a Colón y estarán en análisis de cara a la siguiente temporada Nahuel Curcio, Agustín Arcando, Alex Aranda y Juan Cruz Zurbriggen.