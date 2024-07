En el día del amigo, Colón se amigó con el triunfo y volvió a ser puntero

Colón pegó rápido y resolvió el partido en el primer tiempo

El comienzo del partido no pudo ser mejor para Colón, ya que a los 3' se puso en ventaja y descomprimió la presión con la que llegaba al partido. En ese arranque, el Sabalero salió decidido a presionar a Estudiantes de Río Cuarto y esa postura trajo sus frutos.

La apertura del marcador se produjo a los 3' con una corrida de Genaro Rossi y el error compartido entre Gonzalo Maffini quien no llegó a cruzar y la salida apurada del arquero William Barlasina, quien quedó a mitad de camino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1814804704905339093&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL SABALERO! En el arranque del primer tiempo, Rossi evadió al arquero y pone a @ColonOficial en ventaja 1-0. Miralo EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá: https://t.co/JkVfvh0Aw4 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/NYYQ6lKigq — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 20, 2024

Así las cosas, el centrodelantero rojinegro sin oposición terminó empujando el balón dentro del arco para el 1-0. Un gol fundamental para generar tranquilidad y ganar en confianza.

Luego del gol, Colón retrocedió unos metros y fue el elenco cordobés el que comenzó a manejar la pelota pero sin profundidad. El Sabalero dejaba que tuviese el balón, pero lejos del arco defendido por Manuel Vicentini.

Y dejaba que Estudiantes se equivocara en defensa con errores groseros, como el que le posibilitó aumentar el resultado, cuando se jugaban 25'.

Gastón Arturia se equivocó en la salida cediéndole la pelota a Colón, pero en la acción siguiente el que una vez más falló fue Maffini quien quiso rechazar el balón y se la dejó servida a Nicolás Talpone quien a la carrera y con un remate rasante y esquinado puso el 2-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1814809910489886983&partner=&hide_thread=false ¡COLÓN ESTIRA LA VENTAJA! Talpone metió un derechazo fantástico y clavó el segundo tanto para la victoria parcial de @ColonOficial por 2-0. Miralo EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá: https://t.co/JkVfvh18lC #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ZtcfuwWlin — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 20, 2024

Colón era pura efectividad y aprovechaba las falencias defensivas de un equipo limitado, que por momentos, hacía todo lo posible para ir perdiendo. Sin despeinarse, el Rojinegro lo ganaba merecidamente y jugaba con mucha tranquilidad.

De los últimos partidos, claramente fue el más favorable para Colón, ya que Estudiantes de Río Cuarto no fue rival en el primer tiempo y por eso el elenco conducido por Iván Delfino no tuvo inconvenientes para irse a los vestuarios con una diferencia lógica.

Un segundo tiempo para decorar la victoria

Y como sucedió en el primer tiempo, se repitió la historia en el complemento. Ya que en el arranque Colón volvió a pegar para sentenciar la historia y encaminar la goleada.

A los 5' Oscar Garrido se hizo cargo de ejecutar un tiro libre con un remate fuerte, que contó con la enorme colaboración de la dupla Maffini-Barlasina. La peinó el marcador central y el arquero tiro un puñetazo al aire.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1814819932053377347&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DEL SABALERO! Garrido la clavó al ángulo de tiro libre y ahora @ColonOficial lo pasa a golear 3-0. Miralo EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá: https://t.co/JkVfvh0Aw4 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/A3aoj9lGMw — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 21, 2024

Tres tiros al arco de Colón y tres goles, todos ellos con la inestimable ayuda de los dos futbolistas de Estudiantes de Río Cuarto. Y pudo marcar el cuarto en un disparo desde afuera del area que tapó Barlasina y en el rebote se lo perdió Christian Bernardi.

El partido más sencillo de Colón en el torneo, con la aparición de los dos refuerzos marcando goles y con una efectividad notable para aprovechar todas las equivocaciones del rival.

Colón resolvió un partido que en la previa suponía sería más complicado y que terminó siendo un trámite. Y es que Estudiantes de Río Cuarto no opuso resistencia alguna. Jugó en puntas de pie y un Colón concentrado y metido en el partido hizo su negocio.

El partido se terminó con el segundo gol de Colón, por lo cual el segundo tiempo estuvo totalmente de más en relación al resultado, más allá del gol de Garrido.

No hubo equivalencias a lo largo de los 90' Colón al trotecito consumó una goleada fundamental, para recuperar el liderazgo, pero además la confianza pensando en lo que viene.

Síntesis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger, 8-Oscar Garrido, 7-Nicolás Talpone, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Genaro Rossi. DT: Iván Delfino.

Estudiantes de Río Cuarto: 1-Williams Barlasina; 4-Valentín Fenoglio, 2-Gastón Arturia, 6-Gonzalo Maffini, 3-Lucas Angelini; 8-Nahuel Cainelli, 5-Francisco Romero, 7-William Machado, 11-Ignacio Abraham; 10-Mauricio Tevez; y 9-Francisco Galván. DT: Alexis Matteo.

Goles: PT 3' Genaro Rossi (C), 25' Nicolás Talpone (C), ST 5' Oscar Garrido (C).

Cambios: ST 0' Renzo Reynaga x Angelini (ERC), 11' Tomás González x Tevez (ERC), Guillermo Villalba x Galván (ERC), 18' Federico Jourdan x Bernardi (C), 21' Matías Rosales x Machado (ERC), 24' Javier Toledo x Rossi (C), 25' Marcio Gómez x Arturia (ERC), 35' Braian Guille x Lago (C), Alan Forneris x Talpone (C),

Amonestados: Fenoglio, Arturia, González y Romero (ERC).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Brigadier López.