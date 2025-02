En qué lugar del ranking de cuotas de socios está Colón en la Primera Nacional

LEER MÁS: Chaco For Ever tendrá una baja de peso para visitar a Colón

"La Comisión Directiva se complace en informar que en el día de hoy se alcanzó la cifra de 29.244 asociadas y asociados activos del Club Atlético Colón, constituyéndose en récord histórico para las instituciones deportivas de la ciudad de Santa Fe", reveló en redes sociales la institución, en sus redes sociales antes del partido ante Nueva Chicago.

Este número representó un incremento de 7.461 nuevos asociados/as desde diciembre del 2023 a esta parte, y supera cifras alcanzadas por nuestra propia institución con anterioridad.

El informe de cuotas societarias en cuanto a valores

El sitio Ascenso Mi Locura, en su perfil de Instagram, reveló un informe en cuanto a un ranking de los valores de las cuotas societarias, donde Colón se ubica en la mitad de la misma.

La cuota mas cara es la de San Miguel, que alcanza los $33.000 que es para utilizar todos los sectores del club, aunque hay una cuota que está en $20.000 que otorga el acceso gratis a la Popular, pero no da ningún beneficio extra y no se pueden usar las instalaciones del club. En tanto que la más barata es la de Estudiantes de Río Cuarto, que tiene un valor de $4.000.

La de Colón está en $12.000, $500 menos que la de All Boys, y a la misma altura de Chaco For Ever, y Defensores Unidos de Zárate.

En Agropecuario no pudimos conseguir ninguna información