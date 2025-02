Colón, con dos buenas y dos malas noticias sobre los lesionados

De cara al partido ante Chaco For Ever, Ariel Pereyra recuperaría a dos de los lesionados, más allá que tendrá que esperar por otros dos.

Colón ya tiene la mira puesta en Chaco For Ever, a quien recibirá el próximo domingo, a partir de las 21.30, en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha cuatro de la Zona B de la Primera Nacional.

Mientras Colón llega de una resonante victoria ante Mitre en la calurosa y agobiante Santiago del Estero, Chaco For Ever consiguió como local un importantísimo triunfo ante Temperley.

Chaco For Ever tendrá una baja de peso para visitar a Colón

En el último partido ante Mitre, el DT Ariel Pereyra no pudo contar con cuatro jugadores lesionados, como son los casos de Gonzalo Bettini, Conrado Ibarra, Genaro Rossi y Jorge Sanguina.

Gonzalo Bettini.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Bettini padece una contractura del isquiotibial derecho, mientras que Ibarra y Rossi se recuperan de sendos esguinces de tobillo. Por su lado, el paraguayo Sanguina se perdió el choque ante Mitre por un malestar grastrointestinal.

Quiénes están listos para volver en Colón

De los cinco jugadores que se encuentran en la enfermería, sumando a Ignacio Lago, los que están en condiciones de ser tenidos en cuenta para el duelo ante Chaco For Ever son Bettini y Sanguina, más allá que se presume que ninguno tendría la chance de pelear por un lugar en la formación titular.

Por su lado, Ibarra y Rossi continuarán con trabajos de kinesiología, no llegarán al choque ante Chacao For Ever, pero estarían con muchas posibilidades de ser considerados para el choque de la quinta jornada contra Almirante Brown, el cual se disputará el domingo 9 de marzo, desde las 21.30, en La Fragata Sarmiento.

En cuento a Lago, la información sigue dando cuenta que viene haciendo un gran trabajo de recuperación, con lo cual tendría muchas chances de ser considerado para los últimos partidos de marzo o los primeros de abril.