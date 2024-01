Espínola: "Le manifesté a los dirigentes que me quiero quedar en Colón"

Pierotti fue presentado en Lecce: "Me pondré rápido en campaña para aprender el idioma"

Todo se derrumbó por la lesión que lo dejó varios meses fuera de las canchas. Este 2024 lo tiene en la parte final de su recuperación y tal vez en mayo esté disponible para regresar.

El paraguayo charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) y reconoció que "mi lesión es incierta en cuanto al tiempo de recuperación, pero confío que en mayo o junio estaría llegando a la etapa final con una recuperación completa".

Más adelante admitió que "dolió mucho perder la categoría, pero ahora el grupo se mentalizó en hacer una buena temporada y lograr el ascenso a Primera División".

Espínola fue escueto y prefirió no ahondar en detalles cuando le preguntaron sobre incumplimientos contractuales del club que vienen de la CD anterior. "No me gusta hablar de la situación contractual y salarial", enfatizó.

Para después subrayar que "estoy cómodo en Colón y me gustaría quedarme para lograr el gran ascenso. Eso se habló y se lo manifesté a los dirigentes que me quiero quedar".