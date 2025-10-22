Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Saltó el fusible: Atlético Tucumán despidió a Lucas Pusineri

Hugo Colace asumirá de forma interina, tras la salida de Lucas Pusineri de Atlético Tucumán, que atraviesa una grave crisis deportiva.

22 de octubre 2025 · 19:17hs
A tan solo tres fechas para terminar el Torneo Clausura, Lucas Pusineri dejo de ser el director técnico de Atlético Tucumán.

La decisión se tomó luego de la derrota por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro. Pese a que el equipo se ubica en la octava posición del Grupo B, la dirigencia del “Decano” resolvió poner fin al ciclo del entrenador.

Según le confirmó una fuente cercana a la institución a la agencia Noticias Argentinas, la salida de Pusineri no respondió a los resultados deportivos, sino a un marcado desgaste en la relación con el plantel profesional. El grupo de jugadores habría manifestado su malestar por la falta de acompañamiento y sintonía con el cuerpo técnico, situación que terminó por precipitar la decisión.

En su lugar asumirá de manera interina Hugo Roberto Colace, actual entrenador de la división reserva, quien estará al frente del primer equipo en las últimas fechas del campeonato mientras la comisión directiva define los pasos a seguir.

El fin de un nuevo ciclo de Lucas Pusineri en Atlético Tucumán

La salida de Pusineri marca el final de un ciclo que había comenzado con expectativas renovadas, pero que se fue diluyendo con el correr de los partidos. Aunque el equipo mostró momentos de buen rendimiento, la falta de conexión entre el cuerpo técnico y el plantel terminó afectando la estabilidad interna y generando un clima difícil de sostener en la recta final del torneo.

Ahora, la dirigencia de Atlético Tucumán afronta un escenario complejo: deberá garantizar la continuidad deportiva mientras busca un nuevo proyecto que logre recomponer la confianza del grupo y del hincha.

El desafío inmediato será cerrar el Clausura de la mejor manera posible y definir un rumbo claro para la próxima temporada.

