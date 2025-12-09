Uno Santa Fe | Colón | Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán, tras la llegada de Diego Colotto: "Estamos reconstruyendo un Colón protagonista"

El entrenador, Ezequiel Medrán, destacó el trabajo del nuevo director deportivo Diego Colotto. Analizó el armado del plantel y como definen refuerzos.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 19:43hs
Ezequiel Medrán, tras la llegada de Diego Colotto: Estamos reconstruyendo un Colón protagonista

Gentileza Melani Rivas

En la presentación de Diego Colotto como director deportivo, Ezequiel Medrán expuso el camino que imaginan para Colón: un proyecto con convicción, claridad y coherencia para reconstruir un equipo competitivo. El entrenador valoró la llegada del exdefensor y remarcó que ya están trabajando en el armado del plantel y la planificación del 2025.

Un proyecto común para “volver a ser protagonistas”

Medrán sostuvo que el cuerpo técnico ya trabaja junto a Colotto “con la ilusión de armar algo importante y de formar un Colón protagonista”. Según explicó, ambos comenzaron hace días el proceso de evaluación interna y la construcción del modelo deportivo que buscan para el club.

“Estamos con la idea de reconstruir para volver a tener un equipo competitivo”, afirmó. Y remarcó que la presencia del nuevo director deportivo “ordena, entiende las urgencias y acelera decisiones necesarias”.

LEER MÁS: Diego Colotto, director deportivo de Colón: "El proyecto tiene que ser más fuerte que el resultado"

El armado del plantel y los perfiles buscados

Consultado por el mercado de pases, Medrán aseguró que no existe un número cerrado de incorporaciones, pero sí un norte claro: “Queremos un plantel competitivo, con fuerte competencia interna. Lo ideal es tener dos jugadores por puesto más juveniles”.

Señaló que ya realizaron un scouting y que avanzan con llamadas y consensos junto a Colotto: “Estamos resolviendo situaciones para reconstruir y encontrar los refuerzos que necesita Colón”. También confirmó que la prioridad inmediata es levantar la inhibición, condición indispensable para avanzar con cualquier incorporación.

La situación de los profesionales y el rol de los juveniles

Medrán reveló que realizaron una devolución individual a cada futbolista: “Lo que se transitó en el año fue duro, pero había que tomar decisiones. No hubo mayores complicaciones”. Destacó el crecimiento de los chicos durante estas semanas de trabajo: “Los juveniles entendieron las intensidades y mostraron predisposición. La exigencia en Primera es otra, y requiere de todo”. Sobre el posible regreso de Antonio (“Nacho”), fue directo: “Es un jugador al que tuve y está en consideración, pero se analizará si es viable”.

LEER MÁS: Alonso, durísimo en Colón: "Nos dejaron números catastróficos y con sueldos demenciales"

La pretemporada y un objetivo central: ensamblar el equipo

El entrenador confirmó que la pretemporada continuará sin interrupciones en Santa Fe, aunque evalúan agregar una semana fuera de la provincia: “Si nos vamos, será para jugar tres amistosos y fortalecer la convivencia”. También reconoció que existe la chance de trabajar en Uruguay, aunque dependerá de las condiciones y la disponibilidad. “El gran desafío será ensamblar el equipo. Esperemos que todos se puedan acoplar rápido para armar sociedades y lograr el mejor funcionamiento”, afirmó.

Ezequiel Medrán Diego Colotto Colón
