Alonso, durísimo en Colón: "Nos dejaron números catastróficos y con sueldos demenciales"

El presidente José Alonso presentó a Diego Colotto como mánager y arremetió contra la dirigencia anterior por cómo encontró a Colón

9 de diciembre 2025 · 19:20hs
Alonso, durísimo en Colón: Nos dejaron números catastróficos y con sueldos demenciales

La presentación de Diego Colotto como nuevo mánager de Colón terminó convirtiéndose en un fuerte mensaje político e institucional. El presidente José Alonso, acompañado también por Ezequiel Medrán, trazó el rumbo de la nueva etapa y arremetió con dureza contra la conducción que dejó el poder.

Alonso abrió el acto con un tono marcadamente refundacional. “Empezamos una nueva etapa en Colón con dignidad y pertenencia. A Medrán ya lo conocen y hoy sumamos a Colotto, un hombre con trayectoria, capacidad y una prosapia reconocida. Elevará la calidad de la coordinación técnica. Llega para ejecutar todo lo que tiene que ver con el fútbol del club”.

En esa línea, destacó que su gestión apuesta a los hechos más que a los discursos: “No venimos a hacer promesas, sino a hacer cosas. No es novedad que estemos en silencio, pero así se habla con la justicia y la memoria. Ese es nuestro estilo: concretar en silencio. La gente lo vio y agradecemos esa confianza”.

Diego Colotto
José Alonso presentó a Diego Colotto en Colón junto a Ezequiel Medrán.

José Alonso presentó a Diego Colotto en Colón junto a Ezequiel Medrán.

Un mensaje directo a quienes gobernaron antes

El presidente profundizó en el contraste con la etapa anterior: “La verdad siempre se impone ante la mentira y lo mediocridad. Tuvimos ese silencio para que la gente vea por sí misma lo que había que ver. Eso nos dio el éxito. Y quienes no nos votaron, quizá por castigo, les decimos que gobernaremos para ellos también”.

Alonso también anticipó modificaciones profundas en inferiores: “Queremos un cambio importante en las formativas. Colón necesita despertar. Santa Fe es una catedral de fútbol y debemos estar a la altura. Con Diego se genera un nuevo ritmo. Habrá cambios relevantes. Daniel Camusso (coordinador) y Martín Minella (DT de la reserva) deberán hablar con él para definir los pasos. Si algo no funciona según su perspectiva, tiene la potestad de cambiar”.

Inhibiciones, deudas y salidas en Colón

Sobre la situación económica, el mandatario expuso un panorama complejo: “La inhibición la estamos solucionando. Todo lleva su tiempo. Como poner al día al plantel. Después vendrá eso, que también tiene su proceso”.

En cuanto al armado del plantel, confirmó la salida de varios referentes: “(Christian) Bernardi, (Guillermo) Ortiz y (Emmanuel) Gigliotti ya se discontinuaron. Con Pulga (Rodríguez) hablaremos para ver cómo discontinuamos su contrato. Van a quedar cuatro o cinco jugadores con vínculo, más los chicos”.

La parte más crítica llegó al detallar cómo encontraron las cuentas del club: “Queremos hacer una asamblea o conferencia para comunicar, porque los números que nos dejaron son catastróficos. Los sueldos que se firmaron son demenciales. Algunos contratos estaban en dólar billete, algo nunca visto y menos para la Primera Nacional. Estamos muy mal, hay que corregir mucho”.

Y remató con una acusación: “Dije que habría aportes privados para afrontar todo. No nos dejaron ni un peso. Solo cheques emitidos para los próximos cuatro meses”.

Colón José Alonso Diego Colotto
