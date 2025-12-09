Uno Santa Fe | Colón | Diego Colotto

Diego Colotto, director deportivo de Colón: "El proyecto tiene que ser más fuerte que el resultado"

En su presentación, Diego Colotto marcó la línea de trabajo que iniciará junto a Ezequiel Medrán y anticipó cómo ordenará el mercado de pases y las inferiores.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 18:57hs
En su presentación oficial, Diego Colotto marcó el eje de su llegada: ordenar la estructura deportiva, trabajar codo a codo con Ezequiel Medrán y jerarquizar las inferiores. Con un mensaje directo, planteó que el crecimiento de Colón depende de decisiones sostenidas, planificación y una identidad clara para todas las categorías.

Una llegada con diagnóstico

Colotto explicó que aceptó la propuesta porque encontró un club con margen real para crecer, siempre que exista coherencia entre la gestión profesional y el proyecto deportivo. “Mi rol es darle forma a una idea que no sea pasajera”, remarcó. Aseguró que trabajará para que Colón tenga un plan estable que no dependa de los resultados inmediatos.

El nuevo director deportivo destacó que su trabajo estará íntimamente ligado al del entrenador. “Necesito estar cerca del técnico, conocer lo que quiere y qué necesita. Sin esa relación, el proceso no funciona”, afirmó. También dijo que buscará ser un puente entre el plantel, la dirigencia y todas las áreas involucradas en el día a día del equipo.

Mercado de pases: orden y prioridades para Diego Colotto

Colotto aclaró que la planificación ya comenzó y que no habrá improvisación. “Es un mercado complejo, pero debemos ser inteligentes. El club tiene que incorporar futbolistas que encajen en la idea y en la realidad económica”, señaló. Sostuvo que el objetivo es potenciar un plantel competitivo sin comprometer el futuro.

Una mirada profunda para Colón

Su proyecto tiene un eje contundente: recuperar el valor formativo de Colón. “Las divisiones juveniles deben ser una parte fundamental del club. Vamos a profesionalizar cada etapa del proceso: captación, metodología, preparación física y desarrollo individual”, sostuvo. Además, planteó que la identidad futbolística deberá ser la misma desde infantiles hasta primera.

Colotto subrayó que su trabajo no se limitará al armado del plantel. Habló de estandarizar metodologías, fortalecer la comunicación interna y asegurar que cada área deportiva tenga objetivos definidos. “Sin organización no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay proyecto que sobreviva”, concluyó.

