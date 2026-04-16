Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Colón defenderá la punta ante Morón y el arranque del actual ciclo tiene una llamativa similitud con el de 2024, pero con la esperanza de un mejor final

Colón llegará al partido del sábado ante Morón con la misión de sostener la cima en soledad de la zona A de la Primera Nacional. Será un duelo exigente, con varios condimentos, ya que el Gallito aparece como uno de los perseguidores directos.

• LEER MÁS: Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

Sin embargo, en la previa surge un dato que no pasó desapercibido: el arranque del ciclo de Ezequiel Medrán es muy similar al que había conseguido Iván Delfino en 2024, tras las primeras ocho fechas.

• LEER MÁS: Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Números casi calcados en Colón con los del 2024

En aquel inicio bajo la conducción de Delfino, el Sabalero sumaba 15 puntos, producto de cinco victorias y tres empates. Ese equipo perdió el invicto justo en el noveno juego ante Gimnasia y Esgrima, en Mendoza (2-0).

• LEER MÁS: Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Por su parte, la actual campaña con Medrán muestra una cosecha apenas menor: 14 unidades, gracias a cinco triunfos, dos empates y una derrota. Pese a esa mínima diferencia, ambos ciclos comparten un rasgo clave: Colón como líder en el comienzo del campeonato.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

Un antecedente que marca el pulso

La comparación invita a la prudencia. En 2024, el buen arranque no alcanzó para sostener la regularidad hasta el final. Ahora, el desafío será transformar este inicio prometedor en un recorrido más sólido que permita cumplir el objetivo. El choque ante Morón aparece, entonces, como una prueba importante no solo para defender la punta, sino también para empezar a escribir una historia distinta respecto a aquel antecedente reciente.