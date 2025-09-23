Uno Santa Fe | Colón | Colón

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Emmanuel Gigliotti llegó a Colón para disfrutar y con el objetivo de que el equipo ascienda a Primera División. Pero nada de eso pudo conseguir

23 de septiembre 2025 · 12:06hs
El nombre de Emmanuel Gigliotti generó un enorme entusiasmo. Cuando Iván Moreno y Fabianesi anunció el retorno del Puma, el mundo Colón se revolucionó.

El paso del Puma por Colón que lejos estuvo de ser el mejor

El delantero apenas había jugado un año con la camiseta rojinegra en la temporada 2012/2013, pero había dejado un grato recuerdo con números impactantes.

Y si bien estaba a punto de cumplir 38 años (los cumplió en mayo) y no llegaba con continuidad, todos aprobaron su contratación, resaltando su jerarquía y la estirpe goleadora.

La intención era ir llevándolo de a poco teniendo en cuenta que no había jugado en el segundo semestre del 2024. Es por eso que arrancó como suplente, pero la lesión de Genaro Rossi ante Temperley apuraron su vuelta.

En consecuencia, ya fue titular en la segunda fecha, cuando Colón venció a Nueva Chicago 2-1 y ese día el Puma volvió a gritar un gol con la camiseta sabalera.

Y luego anotó en el triunfo 2-1 ante Chaco For Ever y en la victoria 2-0 a Central Norte. En seis partidos, Gigliotti había anotado tres goles.

El equipo se consolidaba y el goleador estaba en sintonía. Y aún cuando arrancaron las derrotas, Gigliotti estaba presente, ya que anotó un gol en la derrota 2-1 con Agropecuario y convirtió un golazo en la caída ante Chacarita 3-2.

Los números marcaban que en 11 partidos, 10 como titular, había convertido cinco goles, un promedio de un gol cada dos encuentros.

Pero esas buenas estadísticas se derrumbaron y es que después del gol a Chacarita, el delantero pasó 11 partidos sin poder anotar.

Recién festejó en la 23ª fecha, cuando Colón venció 4-3 a Central Norte y lo hizo por duplicado. Fueron sus últimos goles, ya que después siguió jugando pero un nivel muy bajo y con la llegada de Ezequiel Medrán terminó siendo suplente.

Aunque en el último encuentro ante Deportivo Morón ni siquiera fue al banco de relevos por decisión del DT. Y quizás su último partido con la camiseta de Colón haya sido ante Talleres de Remedios de Escalada.

Y es que la dirigencia sabalera habría tomado la decisión de que para los últimos dos partidos, Medrán utilice solo a los jugadores cuyo contrato no vence en diciembre. Y el vínculo de Gigliotti con Colón expira a fin de año.

De esta manera y pese a convertir siete goles en 30 partidos, el objetivo que se planteó Gigliotti en su vuelta a Santa Fe, lejos estuvo de concretarse y su paso por Colón termina siendo con más pena que gloria.

