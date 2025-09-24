Los cantados movimientos que analiza Medrán en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analiza algunos movimientos pensando en Estudiantes (BS). Habría varias cambios y una duda por lesión

Con el foco puesto en el tramo decisivo de la Primera Nacional, Colón se prepara para visitar, prácticamente para las estadísticas, a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del Grupo B y Ezequiel Medrán comenzó a mover piezas, aunque se espera que las prácticas de jueves y viernes sean determinantes.

Este miércoles por la mañana en el predio se vieron algunos indicios que podrían marcar el camino, pero se transmite mesura también, porque son pruebas preliminares. Por lo que pudo saber unosantafe, entre los ensayos se destacó la chance para Tomás Paredes en el arco. Algo que se ve venir después que Tomás Giménez no rindiera y Marcos Díaz fuera apartado.

En defensa, Gonzalo Soto apareció en lugar de Nicolás Thaller, quien arrastraría una molestia física y está siendo monitoreado. El mediocampo es donde se registraron los movimientos más llamativos. Kevin Colli trabajó por el sector derecho y Facundo Taborda en la izquierda.

Lautaro Gaitán y Nicolás Talpone formaron el doble cinco que Medrán ya puso en el complemento del pasado partido ante Morón en el Brigadier López. Ninguno es de marca o al manos de las características de Zahir Yunis, que sigue en baja.

En el ataque se perfilan por ahora Ignacio Lago y Christian Bernardi. El dato a tener en cuenta es que, por lo que supo unosantafe, Facundo Castro estuvo simplemente trabajando en lo físico junto a Emmanuel Gigliotti. Esto abre interrogantes sobre su disponibilidad.

Nicolás Thaller.jpg Thaller arrastraría una molestia física en Colón. @SerieRdeLP

Se viene un nuevo Colón

Más allá de estas pruebas, en Colón son claros: todavía no hay equipo confirmado. Las prácticas del jueves y el viernes serán claves para afinar detalles, evaluar rendimientos y terminar de definir a los 11 que buscarán sumar de a tres en Caseros y así cortar la racha de nueve sin ganar.