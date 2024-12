Facundo Castet, cada vez más lejos de Colón

LEER MÁS: Debutó en Colón en Primera División, no firmó contrato y quedará libre

Con Giménez y Jourdan se llegó a un acuerdo, con lo cual con el arquero cuyo pase pertenece a Gimnasia de Mendoza y Marcos Díaz se cubrió el puesto, mientras que el volante ofensivo llenará un lugar donde cuesta y mucho encontrar jugadores en el mercado de pases. Está claro que se apuesta a lo que hizo en la primera parte de la temporada anterior.

Colón Nueva Chicago Facundo Castet.

Sin embargo, con Henríquez y Castet no hubo demasiados avances, más allá de la decisión de hacer el esfuerzo. El tema por el defensor central es económico, mientras que el lateral izquierdo a ese motivo hay que agregarle otro que traba el acuerdo.

Cuál es la situación de Facundo Castet

Facundo Castet reconoció sus ganas de continuar en Colón. "Ojalá que pueda renovar por un año más. Hablaron con Sarmiento pero no se llegó a un acuerdo desde lo económico", admitió Facundo Castet hace un par de días en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).

Y Facundo Castet agregó: "Me dijeron que se podía llegar a arreglar un préstamo y desde Junín están predispuestos. Hablé mucho con (Iván) Moreno y Fabianesi y me dijo que querían contar conmigo en 2025. También me llamó (Víctor) Godano y me dijo que iban a hacer un esfuerzo para que me pueda quedar".

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, las cuestiones económicas estarían dificultando el acuerdo, ya que Sarmiento pretende mucho más de lo que puede pagar Colón. En tanto que lo deportivo también sería una dificultad, ya que Javier Sanguinetti tendría el objetivo de observarlo en los primeros entrenamientos del año para luego tomar una decisión sobre si mantenerlo en el plantel o darle vía libre para que se busque otro destino futbolístico.