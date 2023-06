Facundo Garcés: "Colón hizo un trabajo digno"

LEER MÁS: Facundo Farías, de frente tras el empate de Colón

En cuanto a la jugada más clara de Colón en el complemento, donde Augusto Batalla le tapó un tremendo cabezazo, Facundo Garcés reveló: "Me dijeron que se tiró Santiago conmigo, Batalla me dijo que me la atajó a mí. Es una lástima que esa no entró, tuve otra en el primer tiempo".

Colón San Lorenzo.jpg Télam

Y agregó Facundo Garcés: "Los dos partidos de local dimos una imagen fea, no es lo que somos. Somos como nos dice Pipo los que jugamos con Talleres en el primer tiempo, tenemos jugadores de mucha calidad para hacer goles y llegar al arco rival, hay que trabajar y hacer lo de la semana".

"Tenemos un fixture con grandísimos rivales, es una motivación extra, lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad. tenemos que tomar el protagonismo y hacernos fuertes en nuestras canchas, y también hacernos fuertes de visitante como hoy", reveló en cuanto a lo que viene para Colón.

Y en el final, destacó: "Ellos tuvieron un cabezazo de Campi que sacó Nacho Chicco, pero no hubo ningún mano a mano, estuvimos cómodos y concentrados, sabemos que tenemos que construir de atrás hacia adelante".