LEER MÁS: Colón sumó un empate valioso y dio un paso adelante en el juego

Y lo comparó con el empate de Colón ante Central Córdoba y Néstor Gorosito recalcó: "En Santa Fe fueron dos tiempo bien diferentes, uno muy malo y otro muy bueno hasta la expulsión de Moreyra, pero esto es largo, quedan 24 partidos. San Lorenzo viene haciendo una campaña extraordinaria desde que está Rubén, los técnicos que más puntos sacaron fueron el Pampa Biaggio y Rubén (Insúa) que son del club, así que felicitaciones por eso".

"Hay circunstancias que se dan así, hoy al tener a Farías y Benítez en el banco son opciones para entrar o ser titulares, muy buenas. Lo más importante es que el equipo estuvo bien, en una cancha difícil, ante un equipo que viene en racha, y juega bien. Tuvieron la jugada de Barrios que pateó desde afuera, el resto no fueron claras. Después me cuesta de otras jugadas de gol, y eso es bueno", agregó Néstor Gorosito sobre el empate de Colón.

En otro tramo, sobre lo bien que se siente Colón ante rivales más calificados, Néstor Gorosito dijo: "Son circunstancias, son cosas que pasan, creo que nos cuesta ganar los partidos que debemos ganar, y cuando vamos más de punto nos sentimos más cómodo. Colón es un equipo grande y tiene que asumir la responsabilidad que en su cancha tiene que ganar, sin importar quién sea el rival".

04-06-2023_san_lorenzo_recibe_a_colon.jpg

"Hoy tuvimos a Cone (Jorge Benítez) y Facu (Facundo Farías), que son dos jugadores que pueden jugar como titulares tranquilamente. Se van poniendo bien. Facu me dijo que se ahogó menos, eso es bueno, es un jugador diferente para nosotros y el fútbol argentino. Me pone contento porque todo lo que hicimos en la semana lo hicimos en la cancha. No me pone ninguna presión la vuelta de Farías, viene de ocho meses y pico de inactividad, tenemos que llevarlo de a poquito", destacó en otro tramo el entrenador de Colón.

En cuanto a la falta de definición de Colón, Pipo Gorosito dijo: "La toma de decisiones no es tan fácil, le podés decir dónde puede recibir solo, pero el que decide es el jugador, nos faltó tomar mejor decisiones de tres cuarto de cancha hacia adelante".

LEER MÁS: Facundo Farías, de frente tras el empate de Colón

Sobre si podrá contar con Paolo Goltz para el partido que Colón animará en la próxima fecha ante Estudiantes, Néstor Gorosito afirmó: "Paolo es un jugador muy importante para nosotros, es el capitán, me pone contento que Gian haya hecho el partido que hizo, es rápido, patea con las dos piernas. Nosotros estamos todos los días con los jugadores. Augusto desde que llegamos es uno de los que menos jugó, y hoy entrena mejor que todos, es muy bueno para el grupo, y me pone muy contento por el partido que hizo".

Y Néstor Gorosito agregó: "Me voy contento por el equipo, hoy jugamos como un equipo de fútbol, no fueron individualidades aisladas".

En el final se le preguntó por la incertidumbre sobre si Juan Pablo Álvarez se podrá quedar hasta el fin del torneo en Colón y destacó: "Sí, me preocupa, el club va a hacer un esfuerzo para que se quede hasta que termine el torneo, tampoco podría jugar en Banfield, lo más lógico es que se trate el tema y se deje jugar a los jugadores hasta que termine el campeonato. José (Vignatti) también está interesado en que se quede".