Facundo Garcés, titular en Malasia en el triunfo ante Singapur

El zaguero santafesino ex-Colón, hoy en Alavés, fue titular en el triunfo de Malasia –reforzado por naturalizados extranjeros– en un amistoso ante Singapur 2-1

6 de septiembre 2025 · 17:02hs
El exzaguero de Colón, Facundo Garcés, fue titular en la Selección de Malasia durante el amistoso disputado en el Estadio Bukit Jalil, donde se impusieron por 2-1 frente a Singapur en un encuentro que se definió con lo justo.

El defensor santafesino, actualmente en Alavés de España, integra la nómina del combinado malayo gracias a una lejana ascendencia que permitió su naturalización. De esta manera, partició desde el arranque en un proceso que se apoya fuertemente en la incorporación de extranjeros.

Garcés, con acento de Malasia

La muestra es clara: en la lista de convocados para este compromiso, 18 de los 29 jugadores son de origen europeo o sudamericano, lo que refleja la estrategia de Malasia de potenciar su selección.

Junto a Garcés también aparece el nombre de Imanol Machuca, ex Unión, aunque en esta oportunidad no fue citado, ya que se encuentraba afectado a la final de la Supercopa Argentina con Vélez.

El caso de Garcés llamó la atención en Santa Fe, donde muchos recuerdan su paso como capitán en Colón y una polémica salida que todavía es materia de debate. Ahora, su carrera le abrió una inesperada ventana internacional, vistiendo la camiseta de un seleccionado exótico y buscando sumar rodaje en el plano internacional.

