Facundo Garcés, titular en Malasia en el triunfo ante Singapur

El zaguero santafesino ex-Colón, hoy en Alavés, fue titular en el triunfo de Malasia –reforzado por naturalizados extranjeros– en un amistoso ante Singapur 2-1

El exzaguero de Colón, Facundo Garcés , fue titular en la Selección de Malasia durante el amistoso disputado en el Estadio Bukit Jalil, donde se impusieron por 2-1 frente a Singapur en un encuentro que se definió con lo justo.

El defensor santafesino, actualmente en Alavés de España, integra la nómina del combinado malayo gracias a una lejana ascendencia que permitió su naturalización. De esta manera, partició desde el arranque en un proceso que se apoya fuertemente en la incorporación de extranjeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ASTROARENA/status/1963964195424366901&partner=&hide_thread=false Facundo Garcés dikaitkan menerima tawaran dari kelab Liga Perdana Inggeris namun ditolak oleh Alaves! #AstroArena #NadiArena pic.twitter.com/xO9fr6iggu — ASTRO ARENA (@ASTROARENA) September 5, 2025

Garcés, con acento de Malasia

La muestra es clara: en la lista de convocados para este compromiso, 18 de los 29 jugadores son de origen europeo o sudamericano, lo que refleja la estrategia de Malasia de potenciar su selección.

Junto a Garcés también aparece el nombre de Imanol Machuca, ex Unión, aunque en esta oportunidad no fue citado, ya que se encuentraba afectado a la final de la Supercopa Argentina con Vélez.

El caso de Garcés llamó la atención en Santa Fe, donde muchos recuerdan su paso como capitán en Colón y una polémica salida que todavía es materia de debate. Ahora, su carrera le abrió una inesperada ventana internacional, vistiendo la camiseta de un seleccionado exótico y buscando sumar rodaje en el plano internacional.