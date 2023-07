¿El último partido de Farías? "Quizás la comunicación desde arriba debió ser más ordenada"

Ni bien terminado el partido, contó algunos detalles, develando también que vivió momentos incómodos en estas horas: "Fueron unos días movidos. Más que nada ayer (por este sábado). El cuerpo técnico decidió que no viaje y mis compañeros me dijeron que no juegue, pero por otro lado se determinó que viaje y sea titular. Son cosas complicadas a veces y me voy un poco caliente por lo de hoy (por este domingo), así que pedirle disculpas a la gente, porque necesitamos sumar y me tocó el errar el penal. Quizás con poca comunicación desde arriba, que pudo ser más ordenada".