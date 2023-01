Farías: "Nunca quise irme de Colón"

En diálogo con radio Sol Play 91.5 reconoció que "cumplo cuatro meses de la operación, cinco de la lesión, tal vez tenga un par de meses más. La lesión me agarró en un buen momento, a medida que pasa el tiempo todo fluye mejor".

Más adelante admitió que "quiero jugar por toda la cancha, libre, como enganche, es un puesto que ya casi no existe. Como lo está haciendo Troncoso ahora. El técnico que mejor me usó fue Eduardo Domínguez, con el Pulga hacía el trabajo sucio".

LEER MÁS: Ramón Ábila tendrá su chance desde el arranque en Colón

En relación a jugar al lado de Pulga Rodríguez, subrayó que "fue muy lindo, aprendí muchísimo con él, con el plantel que salió campeón. Compartimos casi el puesto, una lástima como se fue, para Colón fue el capitán que nos ayudó mucho".

Cuando recordó aquella final ganada en San Juan, expresó: "Siento que perderme la final fue lo más doloroso que me tocó pasar, venía haciendo un buen torneo, falleció mi papá en la semifinal, me quedó esa espina. La pasé encerrado con un poco de bronca, estaba contento, prefería estar con el plantel. Le pasó a Paolo (Goltz) y Rafael (Delgado)".

Su relación con Sendoa

"Creo que el entorno influye mucho, con la lesión lo noté, saber quien sí y quien no, en el mundo del fútbol cuando vas bien están todos. Fue una relación de chiquitito con Sendoa, se acercó más a mi familia, esa relación se terminó. Decidí que no sea más mi representante. Con mi hermanita me cuesta un poco, pido ayuda, pero con 20 años la voy llevando bien. Viene en camino Valentín".

Jugar con Wanchope

"Como con el Pulga, son otras características, es un crack, la pide muchísimo la pelota, la queremos todas. Soy chico de verlo como mejor opción, sabemos que discutimos porque me gusta tener mucho la pelota. Son cosas que pasan en los partidos".

Su reunión con Riquelme

"Tuve una charla después del partido contra Boca, por Gonzalo Piovi, hay una relación con un hermano. Fue algo corto, muy buena onda, pero algunos minutos apenas".

El estilo de juego

"Nunca miré mis jugadas, a mí me gusta ir al choque, con roce, una vez me expulsaron contra Vélez porque llegué tarde. En el fútbol argentino se pone mucho, a veces es muy áspero, pero me gusta jugar de esa manera".

El futuro deportivo

"Quiero recuperarme, es lo principal, volver bien con Colón, mejorar mi juego de cuando salimos campeones. Es la prioridad, en su momento estuvo lo de Estados Unidos, pero nunca quise irme de Colón. Se habló muchísimo, yo decía que quería quedarme en el club. Lo tome tranquilo con la idea firme de quedarme, si llegaba una oferta concreta, nunca hablé de ciclo cumplido. Tengo una relación normal con Vignatti".