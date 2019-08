Federico Lértora: "El VAR desvirtúa todo"

Pablo Lavallén peleó durante varias semanas para que los dirigentes hagan el esfuerzo y pueda llegar a Santa Fe. Casi al filo del cierre del libro de pases local, Federico Lértora se decidió por Colón y debió esperar un par de partidos para saltar a la cancha.

Lo hizo como rueda de auxilio de Matías Fritzler para trabajar en la contención, en un partido con muchas acciones polémicas y la dificultad de jugar mucho tiempo con un jugador menos.

El experimentado volante fue uno de los que charló con la prensa al término del partido y en el inicio expresó que "lamentablemente nos vamos con la bronca porque hicimos un buen partido, nos vamos con un 1-0 en contra que no es merecido a mi entender, ahora tenemos que ir a nuestra cancha a dar vuelta la serie".

Ese presente negativo, con tres derrotas al hilo y un promedio flaco a nivel local, será la carta de presentación para retornar al Brigadier López y buscar por primera vez instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Una de las caras nuevas del equipo apuntó que "indudablemente con el jugador menos la idea era sacar el equipo de atrás, buscando por ahí con pelotazos al Pulga. Venía saliendo lo planificado y 11 contra 11 teníamos chances de traer un resultado favorable".

Y luego, agregó: "Ellos se encontraron con ese gol de rebote y se llevan algo que no lo merecían para mí ahora hay que pensar en la vuelta, en buscar el pase a una nueva ronda".

Y en la parte final, hizo mención al VAR y su protagonismo al momento de anular un gol para los rojinegros cuando se agotaba la primera mitad. En ese sentido expresó: "Creo que un poco el VAR desvirtúa todo, me gustaría ver la jugada en el hotel, desde atrás se vio un gol lícito, si no fue off side, no se lo que cobró el árbitro".