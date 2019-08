Colón se quedó sin nada sobre el final frente a Zulia

Colón perdió el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, al caer en el Pachencho Romero por 1 a 0 frente a Zulia FC. Abel Casquete, a los 44' del segundo tiempo anotó la única conquista para los venezolanos. Los rojinegros jugaron más de 55' con un hombre menos, por la descalificadora expulsión de Gastón Díaz en el primer tiempo. Además, el VAR anuló dos goles, uno por bando.

En el inicio del partido, Colón le dio la iniciativa a su rival, con un sistema propuesto por Lavallén que puso a Díaz por derecha y Vigo por izquierda. Además, un mediocampo con Fritzler, Zuqui y Lértora para trabajar en la contención, abriendo a Aliendro y Bernardi y dejando a Rodríguez como único referente arriba.

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón vuelven a acompañar en la Sudamericana

La primera de peligro la armó Bernardi con una corrida de 30 metros que desencadenó un tiro de esquina que los rojinegros no pudieron aprovechar. La movilidad de Velásquez empezó a complicar y en 8' los venezolanos llegaron por primera vez, encontrando bien ubicado al debutante Chicco.

Estaba más que claro que cuanto más quieto fuera el ritmo, el beneficio sería muy superior para Colón, que intentó tapar las bandas para impedir las subidas de los extremos de Zulia, muchas veces más apurados en resolver que tener lucidez para terminar la jugada.

• LEER MÁS: ¿De qué depende la llegada del goleador a Colón?

En poco más de 20' el partido comenzó a caer en un pozo, sin acciones de riesgo y ese planteo timorato de Colón que cuando tenía la pelota no le daba buen destino o bien Pulga Rodríguez al estar muy aislado perdía peso en el arco rival.

En 23', nuevamente a la salida de un tiro de esquina, Acevedo se elevó y su cabezazo dio en el pecho de un defensor, aunque Lértora la agarró mordida y el balón se fue lejos del horizontal. Si Colón se animaba iba a desnudar falencias en el conjunto venezolano, aunque siempre la premisa es conservar el arco propio en cero.

CapturaColon.jpg Captura de video

(Gentileza ESPN)

De arriba los jugadores de Colón ganaban en las pelotas paradas, pero a los santafesinos les faltaba precisión en la estocada final. A los 32' Zambrano incursionó por la derecha en el área pero su remate fue bien contenido por Chicco. Pero a los 35', Gastón Díaz quiso cortar un contragolpe de Martínez y con una patada descalificadora vio la tarjeta roja.

Embed

(Gentileza ESPN)

Desde allí y hasta el cierre de la etapa, Zulia lo arrinconó a Colón, que perdió la pelota, y se dedicó a sacar con pelotazos los embates del dueño de casa. Lavallén no esperó encontrarse con sus pupilos en los camarines y rearmó su defensa con el ingreso de Escobar por Zuqui.

La última jugada estuvo marcada por el VAR: el arquero de Zulia se chocó a dos compañeros y Acevedo, la pelota derivó sobre la derecha y Rodríguez la peinó al medio para que Olivera estableciera el 1 a 0. Después de deliberar con el sistema de video, Cunha vio una infracción del tucumano y dejó el tanteador sin emociones al cabo de la primera mitad.

Embed

Colón casi anota en la primera llegada a fondo del segundo tiempo. Otra vez ganando en el área de Zulia y el balón que se abrió sobre la derecha para que Rodríguez dispare pero sin dirección. Los venezolanos tomaron las riendas y en 10' por las puntas empezaron a desbordar, aunque siempre Chicco respondió con seguridad en los centros cruzados.

A los 12' llegó la segunda polémica del juego en el Pachencho Romero. Zambrano pateó desde afuera del área y su remate se desvió en el camino, dejando a Feltscher para poner el 1-0. Pero otra vez el VAR le dijo a Cunha que el jugador local estaba adelantado y su acción se anuló.

Más allá de eso, Colón solamente aguantaba como podía y era un monólogo de Zulia contra el marco de Chicco. Estigarribia ingresó por Bernardi para intentar darle buen manejo a la pelota y adelantar sus líneas.

En 24' nuevamente Zambrano ganó la cuerda por la izquierda y cuando mandó el centro, Acevedo casi somete a su propio golero. Cunha frenó las acciones para que los futbolistas se hidraten en una tarde que se hacía cada vez más pesada para los santafesinos.

El endemoniado Feltscher, esta vez por derecha, obligó a Chicco a responder para rechazar y desde esa contra llegó una de las pocas llegadas del Sabalero, con Vigo intentando escalar aunque con poca fortuna. Ya Lavallén había agotado las variantes con el ingreso de Celis por Aliendro, en claro signo de conservar el empate en la ida.

Zulia encontró la ventaja en la agonía, en el enésimo centro que esta vez Chicco no pudo controlar y en el rebote el recién ingresado Casquete apareció para empujarla y establecer el 1 a 0, en 44' de la parte complementaria. El ex-jugador de River tuvo el segundo en la acción siguiente pero el palo salvó a los rojinegros.

Embed #Sudamericana | Este fue el gol de Casquete con el que #Zulia derrotó 1 a 0 a #Colon pic.twitter.com/ejHXXFU0w6 — Futbolistas en Auge (@FUTBOLENAUGE) August 8, 2019

Poco pudo hacer Colón en el descuento y se vuelve de Venezuela con las manos vacías pero la serie abierta frente a un advesario al que enfrentó en desventaja: jugó más de un tiempo con un jugador menos y le anularon un gol válido en la primera mitad. Todo se resolverá el próximo jueves en el Brigadier López.

Síntesis

Zulia 1: Leo Morales; Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; Albert Zambrano, Evelio Hernández, José Martínez, Frank Feltscher; Júnior Paredes y Brayan Moya. DT: Francesco Stifano.

Colón 0: Ignacio Chicco; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Emanuel Olivera, Alex Vigo; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Fernando Zuqui; Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Gol: ST 44' Abel Casquete (Z).

Cambios: PT 43' Gonzalo Escobar x Fernando Zuqui (C); ST 15' Marcelo Estigarribia x Christian Bernardi (C); 19' Miguel Celis x José Martínez (Z); 28' Guillermo Celis x Rodrigo Aliendro (C); 33' Luis Paz x Júnior Paredes (Z) Y 38' Abel Casquete x Albert Zambrano (Z).

Amonestados: Benítez, Moya (Z); Lértora, Rodríguez, Olivera, Fritzler (C)

Exopulsado: PT 35' Gastón Díaz (C)

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Estadio: José Encarnación Pachencho Romero.