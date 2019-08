Lavallén: "Estoy seguro que podemos darlo vuelta"

Pasaron varios minutos después del revés sufrido por los rojinegros, tercero al hilo si se toman en cuenta los dos cotejos por la Superliga, para que Pablo Lavallén se siente junto a Alex Vigo en la sala de prensa y de sus impresiones respecto al 1-0 adverso en Maracaibo.

En el inicio reconoció que "jugar al fútbol con una temperatura de 35 grados en un estadio donde el césped no es el mejor, trae sus complicaciones. Si uno le añade a eso la pérdida de un jugador con más de un tiempo por jugar, creo que el planteo estuvo bien, tratamos de sostenernos desde lo defensivo y pudimos aprovechar algunas situaciones que lamentablemente no concretamos. Nos anularon un gol pero la llave está totalmente abierta".

Seguidamente le preguntaron sin vueltas al DT rojinegro si esté resultado condicionaba su futuro, fue firme en su respuesta con un "no" que no permitió repreguntas.

LEER MÁS: Colón se quedó sin nada sobre el final frente a Zulia

Por eso siguió en tren de analizar el duelo de ida y apuntó que "lo contuvimos más de 60 minutos con uno menos, un equipo que suele generar situaciones de gol en Maracaibo, lo tuvimos controlado, son estrategias. Ahora tenemos que aprovechar las ventajas nuestras en Santa Fe para dar vuelta la serie".

Más adelante, puntualizó que "si hubiésemos llegado al segundo tiempo con todos los jugadores, ellos teniendo la obligación de ganar, me voy esperanzado y ya dio muestras de carácter en la llave anterior y lo hizo. Me voy con esa imagen y el coraje de los jugadores que dejaron todo, con una alta temperatura que no está acostumbrado a jugar".

La expulsión de Gastón Díaz fue uno de los condicionantes que marcó gran parte del trámite, por eso el propio Lavallén aseveró que "uno nunca imagina quedarse con uno menos, ese factor incidió, ellos atacaron todo el segundo tiempo, estaban más enteros, no hago futurismo, el partido pasó y los jugadores hicieron un gran esfuerzo. El equipo tiene con qué para darlo vuelta".

Y antes de despedirse, el conductor remarcó que "pusimos incómodos a un equipo que juega de contragolpe, lo hizo con Sporting Cristal, intenta atacar rápido con Flestcher, Velásquez, no me mueve el resultado, en Santa Fe se define la serie, no lo dejamos jugar con espacios, nosotros vamos a tomar el protagonismo en nuestra cancha".