Fernando Nogara se suma a Colón para trabajar junto a Alejandro Russo

Finalmente, se confirmó que Fernando Nogara se suma a Colón para trabajar en la coordinación del fútbol de inferiores junto a Alejandro Russo

19 de diciembre 2025 · 09:35hs
Fernando Nogara se sumará al área de coordinación del fútbol formativo de Colón y trabajará como colaborador directo de Alejandro Russo en la estructura deportiva del club. La incorporación apunta a fortalecer el armado y la planificación en un sector clave de la institución rojinegra.

En un principio, Russo iba a llegar acompañado por Kevin Marcogiusseppe, pero fue la dirigencia quien le bajó el pulgar y en consecuencia, comenzó a tallar el nombre de Nogara, quien finalmente aceptó la propuesta.

La trayectoria de Fernando Nogara

Nogara tiene 49 años, nació en Santa Fe y cuenta con un extenso camino en el fútbol formativo y profesional, tanto en Argentina como en el exterior. Sus primeros pasos fueron en Gimnasia, y luego integró el trabajo en Estudiantes de La Plata, donde estuvo vinculado directamente a las divisiones inferiores.

Más tarde desarrolló una etapa clave en Atlas de México, donde se desempeñó durante cuatro años como coordinador de menores, una experiencia que le aportó herramientas organizativas y una mirada integral sobre la formación de futbolistas.

De regreso en Sudamérica, fue asistente de Claudio Vivas en Racing, además de cumplir el mismo rol en Instituto de Córdoba. Posteriormente trabajó junto a Javier Torrente en Newell’s Old Boys y en Cobreloa de Chile, ampliando su recorrido en contextos competitivos diversos.

El currículum de Nogara incluye también pasos por el fútbol peruano, donde fue director técnico de Unión Comercio y Sport Rosario, además de trabajar como asistente de Daniel Ahmed en Sporting Cristal. En 2022, dirigió a Deportivo Llacabamba, sumando otra experiencia como entrenador principal.

Uno de los hitos de su carrera fue su labor al frente de la Selección Sub 20 de Perú en el Campeonato Sudamericano 2017, una competencia que refuerza su perfil ligado al desarrollo juvenil y al trabajo en procesos formativos.

