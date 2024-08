Figurita repetida: Colón perdió su cuarto partido al hilo de visitante y volvió a quedar relegado

• LEER MÁS: La nefasta racha de Colón como visitante se extendió en Matadores

Colón arrancó mejor, pero se fue a los vestuarios perdiendo

Colón arrancó el partido manejando la pelota y jugando en campo rival. El equipo sabalero buscaba jugar por abajo, haciendo circular el balón con criterio.

Asumiendo el protagonismo del partido, el elenco rojinegro estaba mejor plantado que Nueva Chicago y en el primer cuarto de hora era el que más insinuaba en ataque.

Había probado con un remate desde afuera del área por parte de Federico Jourdan que se fue desviado y posteriormente José Neris definió apurado rematando sobre el cierre de un defensor, cuando debía jugar hacia un costado para Jourdan.

El Rojinegro tenía la pelota y buscaba asociarse por el sector izquierdo, en donde se volcaba Braian Guille y en donde siempre pasaba Facundo Castet.

Sin embargo y cuando mejor jugaba Colón llegaría el gol de Nueva Chicago. A los 19' el Sabalero ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y en la contra el equipo local puso el 1-0.

Fue efectiva la contra de Nueva Chicago, ya que en dos toques dejó de frente al arco a Facundo Castro quien a la carrera estrelló el balón en el travesaño y en el rebote Roque Ramírez anticipó de cabeza a Sebastián Prediger y terminó anotando.

Hasta allí, nada había hecho Nueva Chicago para estar en ventaja, pero aprovechó el mal retroceso de Colón para abrir el marcador y en los minutos posteriores se observó lo mejor del equipo dirigido por Andrés Montenegro.

Un remate a la carrera desviado por parte de Evelio Cardozo y un disparo fallido dentro del área de Tomás Rodríguez. Fueron algunos minutos en los que Colón se desordenó como consecuencia del gol y Nueva Chicago mejoró su rendimiento.

Pero luego, el Sabalero tomó nuevamente el control del juego y comenzó a generar en ataque. Federico Jourdan de frente al arco no alcanzó a rematar y terminó buscando conectar con José Neris pero despejó un defensor.

Luego Jourdan no logró conectar un centro desde la izquierda y la pelota le pasó por debajo del pie. Y en tiempo de descuento, llegaría la chance más clara para Colón.

Una buen pase de Guille para Christian Bernardi quien con el pecho asistió a Neris, quien de frente al arco no definió bien y su remate fue tapado por el arquero Facundo Ferrero.

Colón no mereció irse a los vestuarios en desventaja, dado que en varios pasajes de la primera etapa fue más que su rival. Pero no definió cuando pudo hacerlo y en una contra en la que no retrocedió bien, Nueva Chicago convirtió.

Colón lo fue a buscar, pero falló en la definición

Para el inicio del segundo tiempo, Rodolfo De Paoli mandó a la cancha a Oscar Garrido en lugar de Federico Jourdan. Un cambio para intentar equilibrar la zona media y darle una mano a Prediger en la recuperación.

El Sabalero salió decidido a empatarlo y dispuso rápidamente de un par de chances para concretar el gol. En ambas terminó fallando Neris, la primera con una media vuelta que se fue desviada.

Pero en la segunda acción se perdió un gol increíble. Luego de un centro desde la izquierda, la pelota le quedó de frente al arco y el remate del uruguayo se fue absolutamente desviado.

Era todo de Colón y Nueva Chicago resistía como podía. Hizo su debut Joel Soñora mostrando sus condiciones en el manejo de la pelota y siendo el futbolista más claro.

El Rojinegro jugaba en campo del equipo local, pero no encontraba los espacios, ante un rival que solo aguantaba. En el final pudo empatarlo, pero esta vez el remate de Neris fue tapado por el arquero, luego de que Ferrero diera rebote ante un disparo de Nicolás Delgadillo.

Colón no mereció perder el partido, pero careció de efectividad para definir. Y no supo neutralizar la contra quedando mal parado en un tiro de esquina a su favor.

Jugó mejor que en los anteriores partidos, pero la suerte le fue esquiva. Una derrota dolorosa, dado que fue ante un rival directo y con este resultado, quedó en la 6° posición a cinco del líder que ahora es precisamente Nueva Chicago.

Síntesis

Nueva Chicago: 1-Facundo Ferrero; 4-Mauro Zurita, 2-Stefano Callegari, 6-Tomás Rossi, 3-Roque Ramírez; 8-Tomás Rodríguez, 5-Tomás Bottari; 11-Agustín Paz, 10-Evelio Cardozo, 7-Maximiliano Amarfil; y 9-Facundo Castro. DT: Andrés Montenegro.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Sebastián Prediger, 10-Christian Bernardi, 7-Brian Farioli; 11-Braian Guille y 9-José Neris. DT: Rodolfo De Paoli.

Goles: PT 19' Roque Ramírez (NC).

Cambios: ST 0' Oscar Garrido x Jourdan (C), 17' Nicolás Delgadillo x Farioli (C), Joel Soñora x Bernardi (C), 22' Gabriel Altamirano x Rodríguez (NC), 26' Alan Forneris x Prediger (C), 30' Ramón Villalba x Cardozo (NC), Agustín Pastorelli x Paz (NC), 38' Axel Rodríguez x Guille (C), 39' Gaspar Vega x Amarfil (NC), Iván Maggi x Castro (NC).

Amonestados: Garrido (C), Rodríguez y Castro (NC).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Nueva Chicago.