Final incierto para la situación de Facundo Garcés en Colón

"No hay nada nuevo. Hubo una oferta del Alavés a préstamo hasta el final del campeonato y con opción de compra, pero Colón no recibía nada y decidimos no aceptarla. No le podíamos presentar esa operación a los socios, decirles que mandamos a un jugador a préstamo sin recibir nada. Garcés hoy está practicando en Colón, no va a jugar, no quiere, pero le estamos pagando el sueldo. Todos los socios estamos aportando para pagarle el sueldo a Garcés. No sé si se irá de Colón sin dejarle dinero, tendrá que decidir él en su momento", remarcó Víctor Godano.

garcés.jpg Facundo Garcés y los dirigentes de Colón siguen sin ponerse de acuerdo, y su salida en calidad de libre toma cada vez más fuerza.

Garcés propició un encuentro con Víctor Godano, donde le manifestó su intención de ser considerado para el Torneo de la Primera Nacional en Colón, más allá que también le expresó su deseo de emigrar al Alavés, en los mismos términos que se propusieron en el arranque del año.

Mientras que la respuesta no fue la buscada por Garcés, ya que Colón propuso una extensión de su contrato por un año, para que le den más margen de negociar su salida. Sin embargo, desde la representación desecharon esta alternativa, y destacaron que se irá en julio o enero (cuando finalice su contrato), y que a la chance de recibir dinero la decidirá la entidad del barrio Centenario.

Bajo estas condiciones, se está muy lejos del acuerdo, ya que cada parte sigue firme en su postura, con lo cual habrá que esperar al próximo mercado de pases para saber si Garcés finalmente se va a Alavés y Colón se queda con algún dinero por su salida, o bien hay que esperar hasta el 31 de diciembre, fecha en que el defensor se iría con el pase en su poder, y sin ningún rédito económico para el club.