Qué ocurrió en el mano a mano entre Garcés y Godano en Colón

El presidente Víctor Godano habló la semana anterior con Abrazo de Gol en Canal Veo, donde cuando se le preguntó por Facundo Garcés, antes del mano a mano que tuvieron, fue categórico al destacar: "No hay nada nuevo. Hubo una oferta del Alavés a préstamo hasta el final del campeonato y con opción de compra, pero Colón no recibía nada y decidimos no aceptarla. No le podíamos presentar esa operación a los socios, decirles que mandamos a un jugador a préstamo sin recibir nada".

Garcés Godano.jpg Se produjo el encuentro entre Godano y Garcés, pero por ahora el defensor no volverá a jugar en Colón.

Mientras que más adelante, disparó: "Garcés hoy está practicando en Colón, no va a jugar, no quiere, pero le estamos pagando el sueldo. Todos los socios estamos aportando para pagarle el sueldo a Garcés. No sé si se irá de Colón sin dejarle dinero, tendrá que decidir él en su momento".

Se conoció también que el jugador tenía una serie de requerimientos para volver a jugar en Colón. Es que su intención sigue siendo jugar en Alavés de España, que se mantiene interesado en su ficha. De esta manera, estaba la chance de que juegue hasta junio y luego emigrar a su nuevo destino.

Sin embargo, los dirigentes de Colón le respondieron que para ello pretendían una oferta más importante que la que se acercó en enero, similar a la de Lanús, a la cual le habían dado el visto bueno pero se terminó negando Garcés en darle curso, o bien renovar su contrato para tener más margen en la negociación.

Desde la representación de Garcés destacan que no hay chances de que el jugador renueve su contrato, y que el jugador si no se va en julio, a través de una venta, lo hará en enero, en condición de libre. Además, el defensor le pidió a Godano que atiendan al Director Deportivo Alavés, que estuvo en el país (no trascendió si se llevó a cabo ese encuentro).

Por lo pronto, no hay acuerdo entre las partes, y siguen tan lejos como en enero pasado, aunque por lo menos retomaron el diálogo. Sin embargo, todo apunta a que Garcés por lo pronto no volverá a jugar en Colón, que esperará una oferta más importante para junio, o bien está dispuesto a esperar a fin de año, cuestión que tmpoco le conviene al jugador por todo el tiempo que estará inactivo. Por lo pronto, esta novela continuará.